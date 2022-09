Tu sì que vales 2022, 2a puntata/ Diretta e concorrenti: ospite Giordana Angi

Tu sì que vales 2022: anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.864.000 spettatori pari al 28.24% di share battendo la concorrenza di Raiuno con Arena Suzuki, oggi, sabato 24 settembre, in prima serata, canale 5 trasmette la seconda puntata di Tu sì que vales 2022. Formula che vince non si cambia e, così, anche per la nona edizione, il meccanismo è identico a quello delle precedenti edizioni. I veri protagonisti del talent show sono i concorrenti che si presentano sul palco per conquistare la fiducia del pubblico e della giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti.

Gerry Scotti, cambia richiamo della Scuderia a Tu sì que vales dopo la morte di Piero Sonaglia/ Web mormora…

A presentare i vari concorrenti sul palco, poi, c’è il trio composto da Alessio Sakara, Belen Rodriguez, spesso protagonista di simpatici siparietti sul palco come quello che ha regalato, durante la prima puntata con Sabrina Ferilli e Martin Castrogiovanni.

I concorrenti della seconda puntata di Tu sì que vales 2022

Nel corso della prima puntata di Tu sì que vales 2022, i concorrenti ammessi sono stati: gli acrobati Troupe Amaraa, gli anziani influencer Severino e Imma, Giuseppe Ventimiglia, il mago comico Keiichi Iwasaki, l’ateleta di braccio di ferro Manuel Battaglia, il mago horror Klek Entos, gli atleti di mano a mano e acrobati Trio Vertex, il mimo e spogliarellista Trygve Wakenshaw, gli acrobati Duo Pile Au Face, il giocoliere Mateo Turbelin, gli artisti Craig e Mirko, il bambino sassofonista Alfio Russo e il cantante Giuseppe Ferruzzi.

TU SI QUE VALES 2022/ Diretta e concorrenti: grande esordio per la Scuderia Scotti con Nicola!

Quali concorrenti, invece, saranno ammessi nel corso della seconda puntata? Anche questa sera, sul palco di Tu sì que vales 2022 saliranno cantanti, ballerini, musicisti, acrobati, maghi, prestigiatori, mentalisti, acrobati, sportivi, giocolieri, attori, comici e altri artisti.

La scuderia Scotti di Tu sì que vales 2022

Accanto al circuito ufficiale a cui sono ammessi i concorrenti più talentuosi che, durante la finalissima, si contenderanno la vittoria, anche la nona edizione di Tu sì que vales presenta il circuito alternativo della Scuderia Scotti. Di fronte ai talenti più bizzarri, Gerry Scotti offre a tali talenti la possibilità di gareggiare con la sua scuderia. Nel corso della prima puntata, la Scuderia Scotti ha arruolato il primo concorrente ovvero Nicola Riganti che ha superato la Super prova Gerry.

Francesco Ocelli cacciato dal pubblico a Tu sì que vales: "Fuori!"/ Rudy lo critica, lui furioso "Vaffanc*lo"

Anche la seconda puntata di Tu sì que vales 2022, infine, piò essere seguita in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30 e in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA