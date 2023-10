Sabrina Ferilli in famiglia, mano nella mano con il nipote Ilario/ Pranzo fuori e passeggiata in spiaggia

Sabrina Ferilli in famiglia, pranzo all’aperto e passeggiata in spiaggia a Fregene

Sabrina Ferilli, quando non è impegnata in televisione o in altri progetti lavorativi, ama circondarsi dell’affetto della sua famiglia. E le nuove foto pubblicate dal settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola, ne sono la perfetta testimonianza. L’attrice è stata infatti pizzicata dalla rivista in compagnia dei suoi affetti più cari: la sorella Cristina, il cognato e il nipote Ilario, di 17 anni, al quale è profondamente legata.

La reunion di famiglia è stata immortalata a Fregene, nota località marittima in provincia di Roma. Come raccontato dal settimanale, Sabrina Ferilli e la sua combriccola si sono concessi un pranzo all’aperto al ristorante, tra chiacchiere, risate e tempo prezioso trascorso in compagnia. Usciti dal ristorante e sebbene il tempo non fosse dei migliori, hanno proseguito il loro pomeriggio insieme con una passeggiata in spiaggia, dove l’attrice e il nipote sono stati immortalati sempre mano nella mano. Un legame solido, fatto di tanta complicità e sconfinato affetto.

Sabrina Ferilli: le rare foto in famiglia e il suo impegno in tv

Non è così usuale vedere fotografie pubbliche di Sabrina Ferilli in momenti così intimi, assieme alla sua famiglia. L’attrice è piuttosto riservata per quanto riguarda il fronte privato della sua vita, ma le foto di Chi parlando di un’armonia in famiglia che coinvolge tutti quanti, dalla sorella al cognato, sino al nipote Ilario. Chiacchiere, confidenze, sorrisi e un pranzo all’aperto per l’amato volto tv, che quando è in pausa corre subito dai suoi cari per una dolce compagnia.

Sabrina Ferilli, sul fronte professionale, è al momento impegnata nello show del sabato sera di Canale5 Tu sì que vales, che la vede ancora una volta protagonista in veste di portavoce della giuria popolare. Assieme a lei, nella giuria ufficiale, spiccano Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto, che sembra essersi perfettamente integrata nel nuovo contesto televisivo. Non è però da escludere l’inserimento di nuovi impegni e progetti nell’agenda lavorativa della Ferilli, in un futuro che è ancora tutto da scrivere.

