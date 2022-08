Sabrina Ghio e Carlo Negri si sono sposati/ Ex Uomini e Donne piange “Sei l’amore…”

Sabrina Ghio e Carlo Negri si sono sposati: la cerimonia ufficiale

Lo scorso 25 agosto Sabrina Ghio e Carlo Negri si sono sposati con rito civile in Comune in Puglia. Un giorno particolarmente importante per la coppia, come emerso dalla forte emozione che ha travolto l’ex volto di Uomini e Donne la quale le nozze ha deciso di ripetere il fatidico “sì” durante la cerimonia ufficiale che si è tenuta nella giornata di ieri. Sabrina e Carlo hanno così deciso di pronunciare le loro promesse davanti alle persone a loro care, parenti e amici, in un crescendo di emozioni che hanno portato l’ex tronista a non reggere la forte commozione, fino alle lacrime.

Uomini e donne, Sabrina Ghio sposa Carlo Negri/ Il matrimonio con rito civile, domani i festeggiamenti!

Ad accompagnare i due neo sposi sono state le figlie, la piccola Penelope (nata dal precedente matrimonio con Federico Manzolli ) che ha accompagnato la madre Sabrina Ghio fino al suo Carlo Negri e Mia, nata appena due mesi fa. Sabrina era vestita con un lungo e bellissimo abito bianco mentre raggiungeva il marito per pronunciare le sue promesse.

Sabrina Ghio/ L'ex di Uomini e Donne svela la data delle nozze con Carlo Negri

Sabrina Ghio e Carlo Negri: commozione per l’ex tronista

Per Sabrina Ghio è stato importante viversi pienamente il grande giorno del suo secondo “sì” al marito Carlo Negri senza condividere nulla o quasi sui social, se non il bouquet attraverso le Instagram Stories. In compenso però ci hanno pensato i suoi amici a condividere diversi scatti e video dei momenti più emozionanti della cerimonia, come riportato dal portale IsaeChia.it. E proprio durante lo scambio delle promesse Sabrina Ghio non è riuscita a trattenere le lacrime.

Grande commozione per l’ex tronista di Uomini e Donne che rivolgendosi al neo marito e parlando anche a nome delle sue due bambine ha detto, piangendo: “Siamo così fortunate ad averti con noi. Tu sei quello che nella vita tutti dovrebbero avere ma che in pochissimi trovano. Sei il sogno ad occhi aperti, sei l’amore della mia vita”. Tantissimi i messaggi di auguri che sono giunti nelle passate ore sotto il suo ultimo post social, da Clarissa Marchese a Eleonora Brunacci Di Vaio, le quali si sono congratulate con i neo sposi, raggianti come non mai.

Sabrina Ghio/ L'ex Uomini e Donne contro le critiche: "Non mi sento sbagliata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA