Sabrina Ghio si sposa/ Proposta di matrimonio da favola dal fidanzato Carlo Negri

Sabrina Ghio si sposa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto una proposta di matrimonio bellissima nel giorno del suo compleanno. Il fidanzato Carlo Negri accanto al quale la Ghio ha ritrovato la serenità ha deciso di sorprendere la compagna chiedendole di sposarlo. Il tutto è avvenuto alla Masseria Torre Coccaro a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi dove Sabrina sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. Circondata dagli amici e dall’amore della sua Penelope, la figli avuta con l’ex marito Federico Manzolli, Sabrina Ghio ha trascorso un magnifico compleanno reso ancora più speciale dalla sorpresa che le ha organizzato il fidanzato Carlo che, dopo essersi inginocchiato, le ha mostrato l’anello chiedendole di diventare sua moglie. Un momento emozionante per Sabrina che ha detto sì per poi abbracciare il futuro marito e la sua bambina.

Sabrina Ghio e Carlo Negri sono pronti a convolare a nozze. Dopo aver detto sì a Carlo e averlo baciato, Sabrina ha abbracciato il compagno e la figlia. “Come in una favola. È e sarà sempre siiiiii. Moglie e marito, 3/08/2021”, scrive Sabrina sotto il video della proposta di matrimonio di Carlo. La proposta di matrimonio del fidanzato è arrivata durante un periodo particolare dell’ex tronista. Lo scorso giugno, Sabrina si è sottoposta ad un’operazione chirurgica scoprendo che il processo tumorale era già iniziato. Carlo, però, è riuscito a sorprendere Sabrina che ha condiviso la sua gioia sui social ricevendo gli auguri di amici e fan.

