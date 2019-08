SABRINA MARTINENGO E KATIA FANELLI “A LETTO INSIEME”/ “Amata dal primo momento”, ma..

Sabrina Martinengo e Katia Fanelli sono state due delle indiscusse protagoniste di Temptation Island 2019, il reality show dei sentimenti condotto con grandissimo successo da Filippo Bisciglia su Canale 5. A distanza di diversi mesi dalla fine del programma i riflettori sulle protagoniste non si sono ancora spenti visto che il successo del programma le ha portate a diventare delle ‘star dei social’ con migliaia e migliaia di follower. Nonostante il successo, le ragazze hanno continuato a frequentarsi e sentirsi anche dopo il programma come conferma l’ultima foto pubblicata da “Mamma Samy” che ha postato un tenerissimo scatto in compagnia della fotonica. “Tutto in una foto…. La fotonica è questa ed io l’ho amata fin dal primo momento” scrive la ‘mamma’ del gruppo con tanto di hashtag #tenerezza #coccole #abbracci#dolcezza #ninnananna #bimba#cucciola #seilapiudolcedelmondo#finalmenteinsieme. Immediata la reazione da parte dei fan, ma anche da parte di Jessica Battistello, che con loro ha condiviso l’esperienza di Temptation. “I miei amori stupendi mancate” scrive Jessica a cui Sabrina risponde: “ti aspettiamo”.

Sabrina Martinengo e Katia Fanelli prima discoteca e poi nanna

Dopo una lunga serata in discoteca, Sabrina Martinengo e Katia Fanelli hanno deciso di dormire insieme immortalando il momento con una foto e una serie di Instagram Stories. La foto non è passata inosservata ai fan che hanno commentato: ” Siete bellissime che tette meravigliose” oppure “siete la mia vita” e “siete stupende”. Nelle Stories, invece, Sabrina racconta il pre serata. Prima lancia un SOS MAMI la ex concorrente di Temptation Island dicendo: “c’è una persona che necessita assolutamente di me ed io sto andando a trovarla. Vediamo se riuscite a capire di chi si tratta, secondo me lo capirete facilmente”. “Sto preparando degli abiti superfotonici, vediamo se indovinate chi sto andando a trovare…”. Poco dopo Sabrina posta la storia di Katia Fanelli che dice: “sono emozionata, mi è stata fatta una sorpresa grandissimo, ecco mamma Sabri, ti adoro”.

Sabrina: “vi presento la vera Katia. Una cucciola”

Le ex concorrente di Temptation Island 2019 hanno trascorso una serata in discoteca a Villa delle Rose a Riccione con tanto di Instagram Stories a testimoniare il tutto. Le due amiche si sono lasciate andare a balli saudenti facendo impazzire i fan senza bisogno di alcol come scrive Katia: “giuro che non ho bevuto”. Katia Fanelli e Sabrina Martinengo dopo l’esperienza di Temptation Island 2019 sono diventate grandi amiche e lo confermano le stories di questa notte che le hanno viste fare l’alba insieme. “vi presento la vera Katia. Una Cucciola” scrive Sabrina Martinengo in una Instagram Stories con in sottofondo ha scelto la “Ninna Ninna Ninna”. Le due amiche, infatti, sono finite a letto insieme dopo una serata trascorsa in discoteca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Martinengo (@sabrinamartinengo) in data: 31 Ago 2019 alle ore 1:08 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA