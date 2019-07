Katia e Vittorio/ Addio nell’ultimo falò fotonico? (Temptation Island)

Katia Fanelli e Vittorio Collina sono giunti al momento finale del loro percorso in Temptation Island 2019. Dopo settimane passate lontani, i due avranno modo di rivedersi negli occhi adesso che tutto è cambiato. Nel promo della penultima puntata del reality sui sentimenti è proprio la fotonica Katia a rivelare a Vittorio di essere ferita dal suo comportamento, lei credeva che lui l’amasse sopra ogni cosa ma si sbagliava e il suo comportamento di questi giorni lo ha provato. I baci con la single non sono di certo equiparabili ai suoi balli o ai suoi giochi e siamo sicuri che nei video che i due vedranno questa sera, questo verrà fuori e potrebbe travolgere proprio Vittorio Collina “reo” di aver ceduto al fascino della single Vanessa. Prima del falò di confronto Katia avrà modo di vedere un altro video nel pinnettu e sarà allora che confiderà alle telecamere: “Lui sta vivendo la sua nuova storia d’amore”. Ma cosa avrà visto?

KATIA E VITTORIO ALLO SCONTRO FINALE IN TEMPTATION ISLAND 2019?

Katia Fanelli nell’ultima puntata di Temptation Island 2019 si è data poco da fare, almeno rispetto a quello che ha fatto Vittorio Collina. Quest’ultimo arriverà al falò accusando la sua fidanzata di vivere “in un mondo dei sogni”, riuscirà a svegliarla e a riportarla a casa? Per loro le cose sono un po’ complicate visto che Vittorio ha sicuramente passato il limite con la single Vanessa e non solo a parole, rivelando quello che non va con Katia, ma anche con i fatti. I due si sono scambiati coccole e carezze e nella puntata in onda lunedì scorso, per un attimo, sono stati insieme sotto un telo durante la loro esterna e tutto lascia pensare che ci sia stato un bacio sulle labbra. La reazione di Katia è stata composta e le lacrime le hanno rigato il viso, cosa deciderà di fare quindi questa sera quando troverà Vittorio seduto accanto a lei all’ultimo, fotonico, falò? Clicca qui per vedere il promo della puntata in onda questa sera.

VITTORIO COLLINA DA VITTIMA A CARNEFICE IN TEMPTATION ISLAND?

Dal canto suo Vittorio Collina è arrivato a Temptation Island 2019 come la vittima di turno per rivelarsi quello che ormai i fan sui social definiscono un vero e proprio carnefice. Sin dal video di presentazione, tutti avevano additato la fotonica fidanzata come pronta a tradire il fidanzato ma tutto è cambiato con il trascorrere delle settimane. Non solo la biondina ha scaricato il suo single ma si è limitata solo a mettere insieme una serie di balli e di giochi che non hanno convinto nemmeno i single presenti nel villaggio che, a dire il vero, l’hanno un po’ snobbata. Rimane il fatto che dopo le prime immagini viste ai falò, Vittorio ha perso la testa e si è dato alla pazza gioia con Vanessa, un po’ troppo secondo il pubblico che adesso è molto cordiale nei confronti di Katia. I due alla fine riusciranno a chiarirsi o ormai Vittorio ha capito che vuole qualcosa di diverso in amore?



