Sabrina Paravicini/ “Posso lasciare andare il mio seno, non sarà una mutilazione”

La nota attrice Sabrina Paravicini ha pubblicato un pensiero molto profondo sulla propria pagina Instagram. L’infermiera di “Un medico in famiglia” ha postato una foto di un ritratto di un’amica artista, descrvendola così: “Mi sto preparando a lasciare andare una parte del mio corpo. Qualche settimana fa l’ho consegnato alla mia amica artista @flaminializzani che l’ha fissato sulla carta. Mi riconosco nel suo ritratto”. Secondo l’attrice, sceneggiatrice e regista valtellinese, è necessario riuscire a lasciar andare nella vita: “Bisogna saper lasciare andare, non solo le emozioni, il passato, ma anche se necessario una parte del nostro amato corpo. Perché noi siamo altro, siamo anima, essenza e anche se abbiamo il dovere di prenderci cura del contenitore meraviglioso che occupiamo, dobbiamo avere la forza di lasciare andare un pezzo”.

SABRINA PARAVICIN: “POSSO LASCIARE ANDARE IL MIO SENO”

La 49 di Morbegno è ovviamente conscia che non è facile trovare la forza per lasciare andare qualcosa a noi caro: “Il pensiero di perdere qualcosa non fa parte della nostra società, così narcisista, così attenta alla perfezione. Ma il e Nino abbiamo girato@letsbekindfilm anche per questo, per esaltare la diversità, l’unicità di ognuno di noi”. Quindi la Paravicini specifica più nel dettaglio a cosa si riferisce, ricordando a tutti la sua battaglia contro il cancro al seno: “Non voglio pensare che sarà una mutilazione – specifica – non voglio dispiacermi. Con il mio seno sinistro ho allattato mio figlio per due anni e mezzo, è stato amato da me e dai compagni che ho avuto nel tempo e ora posso lasciarlo andare. Come si lascia andare un amore finito a cui si è voluto tanto bene”. La Paravicini ha condiviso fin dall’inizio sui social la notizia del tumore, postando anche le foto della chemioterapia, e rispondendo ad un hater che l’aveva accusata di voler avvelenare il suo corpo.

