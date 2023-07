Sabrina Salerno e Cristina D’Avena: lite a Non sono una signora/ Scontro per l’identità di una drag queen

Sabrina Salerno e Cristina D’Avena, lite a Non sono una signora

La seconda puntata di “Non sono una signora“, il programma condotto da Alba Parietti e dedicato al mondo delle drag queen, ha regalato tanti colpi di scena. Oltre al malore che ha colpito Roberta Capua durante la sua trasformazione, non sono mancati gli scontri in giuria. All’interno della trasmissione, oltre ad una giuria tecnica composta da esperti del mondo delle drag queen chiamati a giudicare le esibizioni valutando la voce, i costumi e la presenza scenica, ci sono anche personaggi famosi chiamati ad indovinare la vera identità del personaggio famoso che si nasconde sotto il costume da drag queen.

I personaggi famosi in questione sono Mara Maionchi e Filippo Magnini da una parte, Sabrina Salerno e Cristina D’Avena dall’altra. Ogni coppia è chiamata ad indicare un nome nel tentativo di indovinare il vip, ma riuscire a trovare un accordo non è così semplice al punto che tra la Salerno e la D’Avena non sono mancate le incomprensioni.

Discussione tra Sabrina Salerno e Cristina D’Avena

Sabrina Salerno e Cristina D’Avena non sono riuscite a trovare un accordo quando è arrivato il momento di indicare il nome del vip che si nascondeva sotto la drag queen Angelika. “Stavamo litigando perché lei (Sabrina Salerno ndr) dice una cosa ed io un’altra”, le parole di Cristina D’Avena convinta che sotto il costume ci fosse Luca Argentero. Un’ipotesi che non è stata condivisa dalla Salerno che, dopo aver ascoltato il nome fatto da Cristina, ha commentato con un “io mi dissocio”.

Sotto la maschera di Angelika, eliminata nel corso della seconda puntata, si nascondeva Fabio Fulco la cui identità è stata immediatamente indovinata da Filippo Magnini e Mara Maionchi.

