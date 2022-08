Sabrina Salerno e Enrico Monti/ “Sono gelosissima, distrussi camera da letto per sms”

Sabrina Salerno ed Enrico Monti raccontano il loro amore in una intervista al Corriere della Sera. I due si sono conosciuti trent’anni fa sul mondo del lavoro: si sono ritrovati insieme in uno studio di registrazione. “Ai tempi ero discografico. Mi chiesero di incontrarla per un progetto musicale”, ha ricordato. “Così andai a un concerto allo stadio di Rovigo e cenammo con altri. Lei pianse tutto il tempo, mi era sembrata disperata. Poi assistetti alla sua incredibile trasformazione sul palco e pensai che mi sarebbe piaciuto lavorare insieme”. Da lì iniziò la collaborazione, che portò entrambi ad innamorarsi.

All’inizio, però, non fu semplice. Lui era sposato con un figlio di pochi mesi, mentre lei era fidanzata. “Ma l’amore non lo spieghi con la logica. Io in lui avevo visto l’amore salvifico”, ha ammesso la showgirl. E precisa: “Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi. Nemmeno i nostri amici”.

Sabrina Salerno e Enrico Monti: l’amore e la gelosia

Al di là di quelle che erano le aspettative, l’amore tra Sabrina Salerno ed Enrico Monti è ancora vivissimo. Lo dimostra anche il fatto che i due sono gelosi l’uno dell’altro. “Se dicessi che non lo sono per niente sarebbe una cavolata, ma non sono uno che fa scenate, altrimenti impazzirei”, ammette lui al Corriere della Sera. “Io lo sono stata molto, soprattutto i primi dieci anni. Una volta ha rischiato grosso. Avevo trovato sul suo cellulare dei messaggi che non avevo gradito e gli ho lanciato qualunque cosa in testa: ho distrutto una camera da letto”, ricorda lei.

La loro famiglia, però, è solida. A metterci il sigillo, nel 2004, è stata la nascita di Luca Maria. “Il giorno più bello della mia vita”, dice il papà. Due anni dopo il matrimonio. “Piangevo come una fontana, per me era diventato importantissimo sposarci”. E a chi si chiede qual è il loro segreto: “Il rispetto e la volontà di reagire ai problemi”, rispondono.











