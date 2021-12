Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle 2021/ Sicura finalista?

Sabrina Salerno e Samuel Peron, “Claudio Baglioni a Ballando con le Stelle 2021”

Sabrina Salerno e Samuel Peron arrivano preparati alla semifinale di Ballando con le Stelle 2021, consapevoli di aver percorso un tragitto in salita ma di essere riusciti insieme a togliersi le etichette che tutti avevano messo loro. Inizialmente infatti Sabrina subiva l’idea di non uscire dal personaggio mitico costruito negli anni ottanta. Come le altre coppie ancora in gara hanno ricevuto il compito di preparare una coreografia che rappresenti un momento particolare della vita dei vip su una musica assegnata dalla produzione. Sicuramente la scelta non è stata facile anche perché lo strepitoso brano assegnato, Avrai di Claudio Baglioni, non è di certo il più ballabile tra tutti quelli proposti.

Emanuela Introcci, sorella di Sabrina Salerno/ "Andata contro una famiglia per me"

La sensualità di Sabrina e la bravura di Samuel hanno di fatto però permesso ai due di arrivare a questo punto. Anche perché la Salerno ha imparato molto da Peron ed è riuscita a diventare veramente molto brava. Per capirlo basta paragonare una prova recente con una delle prime per notare la differenza e intendere il percorso di crescita. Ora non possiamo dire se questo basterà per raggiungere la finale, o ancor più la vittoria, l’unica cosa di cui siamo certi è che non mancherà l’impegno anche se c’è da dire che la prova di stasera rischia di essere assai insidiosa.

Sabrina Salerno “Ballando? Non criticatemi gratuitamente”/ “Ma cos'avete visto?”

Ballando con le Stelle 2021: Sabrina Salerno e Samuel Peron, grandi emozioni la scorsa settimana

Per Sabrina Salerno la settima puntata di Ballando con le Stelle è stata ricca di sorprese e di emozioni intense sempre al fianco di Samuel Peron. Nella prima parte della serata si è sfidata con Arisa in una super gara che aveva come tema la sensualità sulle note di una bachata: entrambe sono tra le minori di questa edizione e Sabrina riesce a portarsi (per poco) a casa la vittoria e un tesoretto di trenta punti che le servirà per raggiungere il gradino più alto della classifica (lasciando un po’ di amaro in bocca a Selvaggia Lucarelli, che ha definito la showgirl quasi di una sensualità amatoriale rispetto alla sfidante). Sabrina si è poi esibita in un valzer insieme al suo maestro Samuel Peron, sulle note di Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, in una versione inedita cantata proprio dalla Salerno. La donna dice nella clip iniziale di voler dedicare questa coreografia alla sorella Emanuela Introcci, che ha conosciuto solo dodici anni fa a causa di un impedimento del padre, che non riconosceva la seconda come figlia legittima e non ha mai voluto che la prima iniziasse una ricerca sulle tracce dell’altra. I giudici sono rimasti ammaliati da Sabrina, Carolyn Smith ha apprezzato la tecnica utilizzata durante il ballo, mentre altri si sono soffermati sul vestito sexy della donna, che ogni sabato sera non lascia mai gli uomini a bocca asciutta; Selvaggia invece ha voluto approfondire la storia delle due sorelle, commossa anche lei dal video in cui Emanuela fa una sorpresa a Sabrina nel dietro le quinte del programma, e per una volta sembra davvero dispiaciuta per la concorrente, dicendo “non si può recuperare mezza vita”.

ENRICO MONTI E LUCA, MARITO E FIGLIO SABRINA SALERNO/ “Nei momenti bui li vedo persi”

La showgirl ha voluto lasciare spazio a un elogio nei confronti della sorella durante questa puntata: dice di ammirare il coraggio della donna che è andata contro tutta la sua famiglia pur di ritrovarla, e che considera Emanuela come la persona più forte che conosca, in grado di proseguire per la sua strada e per i suoi obiettivi anche quando nessuno la sosteneva. Sabrina ha anche confessato di avere avuto un litigio con Samuel Peron durante la settimana e che ha pensato addirittura di lasciare il programma, essendo abituata ad andare in scena da sola e a non condividere le sue idee artistiche con nessuno, ma i due hanno trovato un punto d’incontro e sono tornati più forti che mai, dando prova della loro fiducia in un presa a dir poco mozzafiato. Samuel è stato spesso definito uno degli uomini più fortunati d’Italia in quanto ha la possibilità di ballare con Sabrina Salerno, ma ha confessato che non sempre è stato facile; dopo la litigata però i due sono tornati a volersi bene e a frequentarsi anche al di fuori del programma, dimostrandosi così, a detta di Carolyn, una delle coppie più affiatate di questa edizione, come confermano anche i social dei due, dove sono apparse delle foto stupende tratte da un servizio fotografico recentissimo, ma sia chiaro: i due sono solo compagni di ballo, Samuel è infatti fidanzatissimo dal 2014 con Tania Bambaci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA