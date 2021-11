Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle/ In crescita, ma Selvaggia…

Sabrina Salerno e Samuel Peron, coppia dentro e fuori da Ballando con le Stelle 2021?

Sabrina Salerno e Samuel Peron tornano a Ballando con le Stelle 2021 dopo le voci, smentite, che continuano a parlare di loro come una vera coppia. Oggi si presentano in scena per riuscire a migliorare nel loro percorso di crescita. Sabrina la settimana scorsa ha lodato l’atteggiamento della Lucarelli perché dice quello che pensa e a lei piacciono le persone dirette. Per quanto riguarda Mariotto, il suo giudizio è stato più critico, è come se con le sue “sparate” voglia attirare l’attenzione del pubblico che non sempre comprende il significato delle sue parole. Il suo carattere esuberante a volte la mette a dura prova, cerca di resistere agli attacchi della giuria per il rispetto che nutre nei loro confronti, però è difficile. La scorsa settimana la cantante ha subito il “trauma” dello spareggio, in quel momento ha provato molta rabbia perché ha trovato ingiusto finire al televoto. Per fortuna di fronte alle difficoltà Sabrina riesce a trovare la forza e a reagire, così ha fatto. É andata in pista e ha tirato fuori la leonessa che è dentro di lei, riuscendo a passare al turno successivo a discapito di Mietta.

Belle parole Sabrina Salerno le ha riservate al marito. Dopo lo spareggio ha sentito il bisogno di tornare a casa e ritrovare l’affetto della sua famiglia, in quel momento gli mancavano i loro abbracci e la loro forza. Non riesce a stare troppo lontano dal marito perchè è un uomo che ha prima di tutto un’anima, non giudica mai nessuno, ha un carattere di compressione verso l’essere umano in generale. Ogni volta che nella vita si sente sconfitta o affranta, lui è presente per farla ragionare. Non è una donna facile, ma lui e il figlio rappresentano la luce e l’energia di cui ha bisogno per risalire. Lei è “stra-innamorata” del marito e senza di lui non potrebbe vivere. Non solo la giuria, ma anche Samuel Peron vuole vedere fino a che punto è capace di arrivare la sua allieva, un post su Instagram ha acceso gli animi dei follower: “Di puntata in puntata mi stupisci non vedo l’ora che venga sabato prossimo per vedere come reagirai alla prossima performance”. A questo punto anche il pubblico è curioso di scoprire cosa la coppia sarà capace di mettere in scena.

Ballando con le Stelle 2021: Sabrina Salerno e Samuel Peron, nessun punto d’incontro con Selvaggia Lucarelli

Nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato scorso Sabrina Salerno e Samuel Peron per affrontare la “Prova speciale” ha ballato sulle note di “A far l’amore comincia tu”, uno dei tanti successi di Raffaella Carrà riproposto in versione remixata. Con Peron ha presentato un freestyle accompagnata dal brano di Mia Martini “Gli uomini non cambiano”. Mariotto ne è rimasto estasiato, ha trovato tutto molto bello, si è complimentato per il ritorno in scena di Samuel. Per Carolyn l’esibizione è stata un grosso problema, perché la performance l’ha trovata talmente eccellente che adesso è curiosa di vedere dove sarà capace di arrivare la coppia. Selvaggia Lucarelli ha visto una Sabrina con una sensualità più da adulta e più raffinata, le “baracconate” presentate nelle scorse puntate non vorrebbe vederle più, fanno parte del passato e lei oggi personalmente è diversa.

Sabrina è una concorrente molto attenta, non litiga mai con la giuria, il suo giudizio è sempre da stimolo per lei, però questa volta non è d’accordo con Selvaggia, quello che lei giudica “baracconate” ha precisato la cantante, è appartenuto alla sua vita e non ha nessuna intenzione di rinnegarlo. Oggi anche lei si guarda con occhio critico e la prima nemica di se stessa è proprio lei, ma rimane comunque legata a quel percorso artistico. Ora a Ballando ha la possibilità di crescere e dimostrare che sa fare altro e il punteggio alto della giuria le dà ragione. Il suo freestyle le ha fatto guadagnare 46 punti piazzandosi a metà classifica. La scorsa settimana a sorpresa è finita allo spareggio e ha temuto di dover lasciare il dance show. In settimana si è impegnata il triplo per portare in scena una coreografia fatta bene e c’è riuscita. La performance è stata apprezzata anche da Ivan Zazzaroni nonostante il freestyle è il ballo che gli piace meno. Chi invece non ha espresso nessun giudizio è stato Canino, preso dall’emozione ha semplicemente detto: ” Mi sono innamorata di loro due non voglio aggiungere niente per non rovinare il tutto”.



