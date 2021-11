Sabrina Salerno: “Io e Samuel Peron ci vediamo anche fuori”/ “Siamo una coppia vera…”

Sabrina Salerno ha rilasciato una lunga confessione con il settimanale Oggi, in cui ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle 2021, dove balla in coppia con Samuel Peron. La showgirl ha detto che lei il ballerino vivano in “una bolla” e sono “una delle coppie più vere di ballando” anche se la cantante ha poi voluto precisare: “Coppia di ballo, eh, sia chiaro”.

Tra Sabrina Salerno e Samuel Peron non è andato sempre tutto liscio, soprattutto perché la cantante è, come lei stessa ha dichiarato, “abituata a stare sul palco da sola. Ma ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde”. Dopo un periodo di assestamento in cui la cantante stava cercando di ambientarsi nello show, la coppia adesso ha spiccato il volo e non sembra intenzionata a tornare indietro.

Sabrina Salerno, rivelazione su Morgan

Sabrina Salerno ha rivelato al settimanale di aver compreso le esigenze della giuria, che non sempre è stata clemente con la coppia: “Ho capito cosa vogliono, la sintonia della coppia. A Ballando non vince il vip, ma il vip con il maestro. Amano vedere le dinamiche di una coppia di ballo”. Durante la sua lunga chiacchierata la cantante ha svelato anche di non avere nessun rancore nei confronti di Selvaggia Lucarelli, che durante le scorse puntate le ha mosso la critica di essere troppo sexy: “Mi ha fatto un grande complimento, che credo di aver compreso solo io. Il fatto che lei mi abbia detto ‘Sei molto di più di quello che sto vedendo’ era una cosa positiva”.

Sabrina ha raccontato anche che nello show di Milly Carlucci c’è un bellissimo rapporto tra tutte le donne, evidenziando poi un lato di Morgan molto particolare: “Ho conosciuto un Morgan che mai mi sarei immaginata, un Morgan sensibile, fatto di abbracci e condivisione. Ho un bel rapporto anche con Alvise Rigo, che mi dà consigli sul look”. Progetti una volta finito il programma? “Ho chiesto a Samuel di trovarmi un maestro a Treviso, voglio ballare tre volte a settimana. Anzi, finito qui mi candido al Ballando con le Stelle francese”.



