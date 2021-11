Sabrina Salerno: “Non sono una mangiatrice di uomini”/ “Lucarelli donna intelligente”

Sabrina Salerno è intervenuta in qualità di ospite a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, in collegamento audiovisivo assieme a Samuel Peron, suo maestro di ballo a “Ballando con le Stelle”. La showgirl ha commentato le sue parole pronunciate sabato scorso in riferimento al rapporto recuperato col padre (che non aveva mai conosciuto) nei suoi ultimi 4 mesi di vita: “Dalle situazioni bisogna provare sempre a trarre gli aspetti positivi e non quelli negativi. Io incontrandolo ho salvato lui, ma ho salvato anche me stessa, in quanto ci siamo dati la possibilità di chiederci e di darci perdono a vicenda. Quando tu non risolvi un problema così grande con un genitore, te lo porti dietro anche nei rapporti sentimentali: mio marito dalle situazioni negative mi ha fatto vedere sempre i lati più belli”.

In riferimento alle frasi che le sono state rivolte da Selvaggia Lucarelli, esponente della giuria di “Ballando con le Stelle”, ha affermato: “Faccio un netto distinguo tra la Sabrina Salerno sul palco, che ho sempre utilizzato, e la Sabrina della vita privata. Il fatto di essere considerata un sex symbol, etichetta talvolta anche faticosa da portare, il fatto di esserlo non significa che nel privato io sia una mangiatrice di uomini. Oggi io mi sento una donna che ha il coraggio di lasciarsi andare e di dire le cose come sono fatta io”.

SABRINA SALERNO: “CRITICA LUCARELLI? POSITIVA, SI TRATTA DI UNA DONNA INTELLIGENTE”

A Sanremo 2020, quando Sabrina Salerno ha calcato il palco del teatro Ariston, c’è stata la svolta: “Lì mi sono presentata con degli smoking e con un abito lungo con uno spacco comunque elegante, lì forse è iniziata la mia metamorfosi. Il look con cui sono scesa in pista a Ballando sabato sera ci stava, in relazione alla canzone e al tipo di ballo. Preferisco comunque vedere il lato positivo della critica di Selvaggia Lucarelli, che reputo una donna intelligente”.

