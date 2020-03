Sabrina Salerno/ “Passo momenti di up & down, lotto contro scheletri nell’armadio”

Anche Sabrina Salerno è stata ospite stamane di Storie Italiane, in collegamento con il programma di Rai Uno. La nota cantante, vistasi recentemente al Festival di Sanremo 2020, sta vivendo delle giornate fra alti e bassi a causa dell’emergenza coronavirus: “Passo momenti di up & down – le parole della splendida cantante a Eleonora Daniele – ho momenti di fortissima ansia che devo assolutamente combattere, in questa situazione mi sono trovata ad affrontare anche degli scheletri, cose che pensavo di non avere più e che stanno tornando a galla, è anche un’occasione per mettermi alla prova e migliorarmi, una situazione forte e difficile che mai avrei pensato di poter vivere ma che sono certa però riusciremo a vincere e a superare. Io sono qui con mio marito e mio figlio”. In studio passano quindi le immagini della recente ospitata al Festival della Salerno “Sembra che sia passato un anno…”.

SABRINA SALERNO E L’ESPERIENZA DI SANREMO “SONO ANDATA IN TILT”

“Sono andata in tilt – ricorda il famoso siparietto della scarpa mentre scendeva la scalinata dell’Ariston – ti spiego cosa è successo. Io ho detto mi si è incastrato il tacco ma in realtà mi era uscita la scarpa e non riuscivo più ad infilare il piede, continuavo a spingere ma non ce la facevo. In quei momenti c’era grandissima tensione, avevo un crampo pazzesco alla pancia che mi aveva preso 20 secondi prima di entrare in scena, ma questo è il bello della diretta. La musica comunque ci dà una grandissima energia ed è un balsamo per l’animo, ritorneremo sicuramente e non vedo l’ora di tornare sul palco”. Si parla infine della sua storica coppia con Jo Squillo: “Siamo sempre state discusse ma io e lei siamo sempre state sincere e dirette, io voglio molto bene a lei”.



