Sabrina Salerno: “sono caduta in un negozio”/ “Mi hanno fatto pagare il ghiaccio”

Sabrina Salerno è riuscita a non cadere dalle scale del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2020 nonostante il tacco incastrato riuscendo, però, a cadere in un negozio mentre faceva shopping. Il racconto è arrivato direttamente dalla showgirl che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha svelato di essersi fatta molto male. La caduta le ha provocato un forte trauma al ginocchio, ma quello che ha spiazzato la Salerno è stata la reazione del direttore del negozio in questione che le ha fatto pagare il ghiaccio. “Non sono caduta al Festival di Sanremo dalle scale, in compenso sono caduta in un negozio grazie ad un pavimento scivolosissimo dove non cadi solo se hai le scarpe da ginnastica”, racconta Sabrina che poi svela anche il retroscena sul ghiaccio.

SABRINA SALERNO: “SONO CADUTA E MI HANNO FATTO PAGARE IL GHIACCIO”

Sabrina Salerno punta il dito contro il direttore del negozio il quale, nonostante la caduta sia stata dovuta al pavimento, le avrebbe fatto pagare il ginocchio. “Mi sono fatta malissimo al ginocchio e il direttore, in maniera molto chic, mi ha perfino fatto pagare il ghiaccio. Devo dire che la classe non è acqua, l’ho trovato un gesto veramente discutibile“, aggiunge. “Mio marito (Enrico Monti ndr) ha negozi, hotel e se un suo cliente casca, di certo non gli mette il ghiaccio in conto. Veramente ridicola questa cosa, ma ragazzi, ormai non si finisce mai di stupirsi davanti a certi comportamenti”. La Salerno, infine, annuncia: “non metterò mai più il piede in quel negozio. Mi dispiace per le commesse che, invece, sono sempre state carine e gentilissime”, conclude.

