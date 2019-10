Sabrina Salerno/ “Sono cresciuta da sola, senza una figura predominante” (Le Ragazze)

Sabrina Salerno, icona indiscussa degli anni ’80, ripercorre questa sera il suo successo a Le Ragazze. Un successo che però non si è mai del tutto arrestato e che l’ha consacrata tra le icone più amate dello spettacolo italiano. Ricordando quel periodo, la Salerno ha svelato però che tutto ha avuto inizio troppo presto e che questo ha finito per influire sulla sua vita: “Il successo è stato inaspettato, lo dico sempre, è stato un po’ come salire sul treno, mi è andata bene”, ha ricordato la diva nell’intervista concessa a Pierluigi Diaco a Io e te di notte. “È stato moto veloce da elaborare, ero una ragazzina, ero sola – ha aggiunto – avevo vicino un manager che poi in realtà non era un manager”. Di colui che avrebbe dovuto seguire i suoi interessi, la diva ha svelato: “Sono una persona molto diffidente, sapevo che quella persona non andava bene per me, però quello avevo. […] Ma l’ho pagata cara”.

Sabrina Salerno: “ero una timida cronica”

Il successo improvviso, un’adolescenza offuscata dalla popolarità e una vita in qualche modo segnata: “vivevo delle esperienze particolari”, ha spiegato Sabrina Salerno a Io e te di notte, “ero sempre alla ricerca dei perché e lo sono ancora oggi” . “La cosa più difficile per un essere umano – ha aggiunto la showgirl – è conoscersi bene […] la nostra mente può essere una delle più grandi nemiche e ci manipola”. Proprio per questo, per molti anni ha lottato contro se stessa: “ero una timida cronica, ho cercato, nonostante tutto, di rompere questo muro della mente e andare contro la paura, contro la mia timidezza, perché comunque si doveva andare avanti”. E sarebbe stata proprio la caparbietà a darle la chiave per superare i momenti più bui: “quando ho avuto i dolori della vita, che abbiamo avuto tutti noi, non mi sono mai fatta sopraffare dal dolore […] dovevo sempre andare avanti e reagire”

“Mio padre? L’ho visto dieci volte in tutto”

Sabrina Salerno è stata abbandonata da suo padre quando era ancora molto piccola. La showgirl porta infatti il cognome della madre, anche se nel 2014 è riuscita ad ottenere, da parte di suo padre, il riconoscimento legale. “L’ho visto dieci volte in tutta la mia vita”, ha spiegato Sabrina Salerno a Io e te di notte. “Ci sono molti uomini che non hanno questo senso della responsabilità nei confronti dei figli ed questo è doloroso da accettare per un essere umano. Quindi io ho ottenuto quello che volevo, ma era anche una cosa personale il riconoscimento”. Per quanto riguarda l’amore, invece, non è mai riuscita a ottenere ciò che con il suo addio aveva perso: “Lui me lo disse, ‘guarda che con il fatto di riconoscerti non ti darò mai alcuna forma di affetto’, mi sono fatta una risata, avevo già 45 anni. […] credo sempre che ci sia il risvolto positivo in tutto – ha ammesso Sabrina Salerno – sono le cose negative che ci rafforzano e ci fanno crescere”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA