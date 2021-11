Sadeck, chi è il coreografo di Géométrie Variable di Tu si que vales 2021?/ Promosso ad Amici 2021…

Chi è Sadeck il coreografo che ha conquistato Maria De Filippi

Sadeck è uno dei finalisti di Tu si Que Vales 2021, il talent show di successo condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Non solo ballerino e coreografo, Sadeck Berrabah è anche un designer e pittore francese conosciuto ed apprezzato sui social e da diverse celebrità. La grande fama è arrivata quando si è occupato di preparare uno spettacolo di danza per il passaggio di testimone delle Parlimpiadi tra Tokyo e Parigi. Impossible non apprezzare il suo estro e talento che ha conquistato anche la giuria del programma di Canale 5. Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi hanno applaudito alla prova del ballerino e coreografo che si è presentato sul palco con una coreografia davvero toccante: in piedi di fronte a 160 ballerini vestiti di nero in sedia a rotelle.

Il performer di Géométrie Variable” ossia Geometria Variabile, ha conquistato giuria e pubblico aggiudicandosi di fatto il passaggio alla fase finale del talent show di Canale 5. Il talento di Sadeck ha talmente incuriosito Maria De Filippi che l’ha invitato anche nel programma Amici di Maria de Filippi.

Sadeck da Tu si Que Vales ad Amici per volere di Maria

La coreografia di Sadeck a Tu si Que Vales 2021 ha emozionato davvero tutti. La performance del ballerino, designer e pittore francese è stato tra i momenti più belli di questa edizione e tutti sono curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per il pubblico di Canale 5 per la finale. Intanto il ballerino è approdato anche nel talent show Amici di Maria De Filippi per volere proprio della padrona di casa che l’ha scelto. Del resto anche se poco conosciuto in Italia, il coreografo può vantare una carriera internazionali con diverse collaborazioni importanti: da Shakira a David Halliday

Sadeck in passato ha collaborato anche con grandi brand come Intel e Swatch. La sua coreografia ai giochi Paralimpici tra Tokyo 2020 e Parigi 2024 è stata davvero stupenda. “E’stato un vero onore per me” – ha commentato su Instagram- “il poter coreografare questa cerimonia di passaggio dei giochi Paralimpici tra Tokyo 2020 e Parigi 2024”.



