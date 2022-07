Sadeck, Geometrie Variable/ Vincitore Tu si que vales 2021: “È stato un vero onore per me”

Sadeck e Géométrie Variable: vincitore Tu si que vales 2021, la performance conquista tutti

Sadeck, il performer di Géométrie Variable, ha conquistato la giuria e il pubblico di Tu si que vales 2021, il talent show di successo condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Un’artista a 360° Sadeck visto che è ballerino e coreografo, ma anche un designer e pittore francese seguitissimo sui social e apprezzato da tantissime celebrità. La grande popolarità è arrivata quando gli è stato assegnato di preparare uno spettacolo di danza in occasione del passaggio di testimone delle Parlimpiadi tra Tokyo e Parigi. L’arrivo a Tu si que vales non è certo passato inosservato, visto che la sua performance ha letteralmente lasciato di sasso la giura del programma composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Per l’occasione ballerino e coreografo si è presentato sul palco proponendo una coreografia davvero toccante: in piedi di fronte a 160 ballerini vestiti di nero in sedia a rotelle. La performance Géométrie Variable, ossia Geometria Variabile, ha commosso ed emozionato tutti; in primis Maria De Filippi che l’ha invitato anche nel programma Amici di Maria de Filippi.

Sadeck conquista Tu si Que Vales con Géométrie Variable

Sadeck a Tu si Que Vales ha conquistato davvero tutti. Il ballerino, designer e pittore francese ha regalato uno dei momenti più belli ed emozionanti del talent show condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. La sua performance, Géométrie Variable, ossia Geometria Variabile, ha emozionato il pubblico in studio e la giuria tutta. Una popolarità improvvisa per il ballerino che in realtà è noto a livello mondiale visto che in passato ha collaborato con artisti del calibro di Shakira a David Halliday.

Non solo, ha anche lavorato con brand prestigiosi come Intel e Swatch senza dimenticare la sua coreografia pensata per i giochi Paralimpici tra Tokyo 2020 e Parigi 2024. “E’stato un vero onore per me” – scrisse il ballerino e coreografo su Instagram precisando – “il poter coreografare questa cerimonia di passaggio dei giochi Paralimpici tra Tokyo 2020 e Parigi 2024″.











