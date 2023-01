Safe/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

Safe, film di Italia 1 diretto da Boaz Yakin

Safe va in onda oggi, 13 gennaio, su Italia 1 alle ore 21:20. Il film, girato nel 2012, è di genere azione/thriller, e vede come protagonista il grande Jason Statham, volto inconfondibile della cinematografia d’azione con cui si è costruito una fama ormai indissolubile. Accanto al grande Jason Statham, troviamo altri volti noti del grande schermo, come ad esempio Robert John Burke o James Hong, attore asiatico che conta nella sua vita molteplici apparizioni sul grande schermo e in serie televisive già a partire dagli anni cinquanta.

Il regista di Safe è Boaz Yakin, regista che nel corso della sua carriera si è cimentato anche come sceneggiatore, concentrandosi maggiormente dietro la macchina da presa nel corso del tempo, offrendo spesso e volentieri prodotti basati sostanzialmente su contesti di azione e thriller, utilizzando volti noti della cinematografia mondiale per dare più peso e più importanza ad ogni sua produzione, senza rinunciare alla trama e alla sceneggiatura.

Safe, la trama del film

Il film Safe narra le vicende di Luke Wright, ex agente speciale del NYPD (il dipartimento di polizia di New York) che cerca di tirare avanti per offrire alla sua famiglia una vita dignitosa. A tal proposito, infatti, dedica la sua vita al combattimento, partecipando a degli incontri di arti marziali miste per cercare di provvedere alla sua famiglia. Tuttavia, un giorno, il destino di Luke Wright muta in maniera fondamentale, forse per sempre: egli, infatti, è chiamato a prendere parte ad un combattimento truccato. Tuttavia, il giorno del combattimento, si rifiuta di perdere come volevano gli ordini, mettendosi contro un potente boss della mafia russa senza scrupoli.

Questo boss, infatti, per ripicca uccide la moglie di Luke Wright, condannando l’ex agente ad una vita in fuga e senza più le stesse certezze di prima. A questo punto, questi è costretto a vivere come un senzatetto insieme agli altri vagabondi di New York, cercando così di far sparire le sue tracce. Tuttavia, le cose cambiano: la mafia cinese attira con l’inganno una bambina asiatica di nome Mel, che è dotata di particolari doti intellettive.

La mafia vuole infatti sfruttare le doti intellettive della bambina per gestire i conti e le operazioni economiche della mafia, situazioni che verrebbero pericolosamente gestite da un computer. Anche la mafia russa, allo stesso modo, è sulle tracce della bambina con gli stessi tragici propositi. Luke Wright decide di fare di tutto per salvare la bambina: si rivolge persino ad un suo rivale, tale Alex Rosen, dandogli molti soldi affinché metta al sicuro la bambina e la porti lontano. Tuttavia, Alex Rosen fa il doppio gioco: arriva il momento della resa dei conti dove Luke sfida Alex.

Ma quando tutto sta per andare per il peggio, la bambina spara ad Alex facendo così in modo che Luke possa salvarsi. I due, ormai stremati da questa lunga fuga, decidono di scappare e di ricominciare insieme una vita.











