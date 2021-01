Safe/ Video, su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 25 gennaio 2021)

Safe va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 25 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2012 da diverse case cinematografiche tra cui IM Global. La regia del film è stata curata da Boaz Yakin, il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura con il montaggio realizzata da Frederic Thoraval, la fotografia è stata affidata a Stefan Czapsky con le musiche della colonna sonora scritte da Mark Mothersbaugh. Nel cast sono presenti tra gli altri Jason Statham, Catherine Chang, Robert John Burke, James Hong, Anson Mount e Chris Sarandon.

Safe, la trama del film

Ecco la trama di Safe. Luke è un ex agente del dipartimento di polizia di New York, nell’ultimo periodo sta facendo i conti con diverse difficoltà di natura economica che non gli permettono di soddisfare tutte quelle che sono le esigenze della propria famiglia. Essendo particolarmente abile soprattutto nella lotta a mani nude e nelle arti marziali, decide di iniziare un percorso in questo genere di settore partecipando a incontri organizzati in maniera più o meno lecita. Ben presto viene chiamato a combattere in un incontro molto particolare nel quale deve necessariamente perdere.

Si tratta di un incontro truccato organizzato da un potente boss della mafia russa il quale potrebbe ottenere così un enorme quantitativo di denaro. Quando l’ex agente di polizia viene avvicinato da un scagnozzo del boss, si rifiuta di rispettare questi ordini e vince il proprio incontro. Il boss mafioso non potendo sopportare questo atto di indisciplina da parte del lottatore, decide di punirlo adeguatamente uccidendo sua moglie.

Tuttavia la furia vendicativa del criminale non si esaurisce qui ma costringe il povero ex agente ad una vita solitaria costantemente in fuga da una parte all’altra per non farsi rintracciare. Durante la sua vita praticamente tra i barboni viene a sapere di una bambina cinese dotata di incredibili capacità intellettive che viene rapita dalla mafia cinese la quale ne vorrebbe sfruttare le doti per gestire in maniera ottimale conti correnti e operazioni senza avere l’attenzione delle forze dell’ordine.

Nella vicenda avrà un ruolo anche il povero agente il quale si troverà a prendersi cura della bambina la quale diventa un obiettivo anche per la mafia russa. Lui che fino a qualche giorno prima aveva pensato di togliersi la vita ad un certo punto trova un nuovo scopo e decide di aiutare quella bambina portando avanti un rude combattimento con i pericolosi criminali. Ad un certo punto ci sarà uno scontro finale nel quale Luke avrà la meglio anche grazie all’intervento della bambina che con grande coraggio prenderà una pistola e ucciderà il potente boss mafioso.

