Raz Degan: “Mamma mi ha insegnato a non avere paura e…”

Dal set agli studi televisivi, dalle passerelle alla campagna; Raz Degan non ha forse bisogno di presentazioni. Ospite oggi di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona, la new entry de ‘Un passo dal cielo’ è partito subito con il raccontarsi dal punto di vista degli affetti con un simpatico racconto riguardo la sua amata mamma: “Ero con lei fino a qualche giorno fa, ora è da sola in barca a vela in mare aperto in Messico…”. Un aneddoto che mette in evidenza la forza e determinazione di una donna che ovviamente hanno forgiato anche suo figlio, Raz Degan.

“Lei mi ha insegnato a non avere paura nella vita ed a superare ogni ostacolo”, prosegue così Raz Degan parlando della mamma; parole al miele che offrono l’immagine di un amore viscerale. L’attore ha poi aggiunto un ulteriore aneddoto: “Una volta era in viaggio per tornare a casa; dopo 17 ore è scivolata e uscita fuori strada ed è rimasta bloccata senza potersi muovere perchè si era rotta la schiena. Muoveva una sciarpa rossa dal finestrino e qualcuno finalmente si è accorto di lei; oggi sta benissimo. Ho preso tanto da lei, e sono grato di tutto questo… Ancora oggi mi sgrida tanto”.

Raz Degan a La Volta Buona: “Se mi è mancato avere dei figli? L’amore è universale…”

Senza filtri Raz Degan anche quando si tratta di affrontare temi riguardanti la sua vita privata: “Se mi è mancato avere figli? Ho 3 cani, non sono la stessa cosa però l’amore è universale, non si può misurare”. Oggi, l’attore vive un’intensa storia d’amore con la compagna Cindy Stuart: “Non si incontra mai qualcuno per caso, l’ho conosciuta in un momento dove pensavo di non voler più alcun rapporto, invece… Ho incontrato lei che riesce stare al mio passo. Stiamo insieme da quasi 8 anni e stiamo bene perchè il nostro rapporto è segreto, intimo; viviamo lontani dai riflettori, in giro per il mondo 6 mesi all’anno”. Raz Degan ha poi aggiunto: “Abbiamo un rapporto speciale, condividere qualcosa con qualcuno è la cosa più bella…”.