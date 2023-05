Sainato, lite con Mazzoli all’Isola: “Stufo di essere il tuo zimbello!”/ Marco sbotta: “Vittimismo del cazz*”

Dura lite tra Gianmaria Sainato e Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023: cos’è accaduto

Scoppia la lite tra Gianmaria Sainato e Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023. Il daytime del 12 maggio li vede infatti protagonisti di un acceso scontro, nato quando il modello si è detto stufo delle continue battuta che Marco, insieme a Paolo Noise, fanno sul suo conto. L’ultima sul costume da lui indossato quella mattina: “Ti da fastidio questo costume? Fammi capire!”, è infatti la domanda che Gianmaria pone a Mazzoli, che risponde “Ti sta di merd*”.

Marco Mazzoli: "Grande Fratello Vip troppo trash"/ "Non sopporto le cose finte e..."

È questa la goccia che fa traboccare il vaso. Sainato si sfoga in confessionale, dicendo: “Già di prima mattina, alle prime battute di Marco, che ormai sono diventate stancanti, ho iniziato a rispondere male, perché ormai sono stanco di essere lo zimbello di Marco e Paolo. Fanno battute 24 ore su 24 solo su di me, da due settimane, ad un certo punto stanca!”

Isola dei Famosi 2023, il sostegno di Fabio Ricci dopo l'infortunio a Fiore Argento/ "Sei un'amica"

Marco Mazzoli distrugge Gianmaria Sainato: “Modellino da 4 lire. Vittimismo falso”

Gianmaria decide dunque di affrontare Marco, che la prende male: “Se hai un problema vieni da me e mi chiedi di non fare battute. Il fatto che lui lo faccia sempre davanti alle telecamere, significa che vuole fare lo show.” tuona Mazzoli in confessionale. Così affronta Gianmaria: “Non mi interessa parlare con una persona falsa come te, che da due settimane sta cercando in tutti i modi di mettere zizzania! Non ho voglia, vai a fare le soap opera! Vittimismo del cazzo finto! Non accetto di fari trascinare in questo giochino stupido da un modellino di 4 mila lire. Io ho 51 anni, vuoi insegnare a me come stare al mondo?”

Simone Antolini: "Ecco come ho conosciuto Cecchi Paone"/ Messaggi social, poi la notte insieme…

“No, però se un ragazzo manifesta un disagio, dopo due settimane di queste battute, ascolta!” è la risposta di Gianmaria. Marco, però, è certo del suo pensiero su Gianmaria: “A te piace questa, e basta”, gli dice, indicando la telecamera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA