Tra gli ospiti di oggi domenica 13 ottobre a Verissimo abbiamo trovato il cantante partenopeo Sal Da Vinci, che negli ultimi mesi ha riscosso un grande successo sui social e non solo con la sua Rossetto e caffè, canzone capace di impilare record in radio e numeri da record in streaming. E per Sal Da Vinci è un momento fortunato anche dal punto di vista personale, con il cantante che ha rivelato di essere in una fase molto speciale, essendo diventato anche nonno.

A Verissimo da Silvia Toffanin, Sal Da Vinci ha rivelato parlando dei nipoti: “Mi hanno totalmente cambiato la vita, Salvatore, Nina e Antonio, rispetto ai figli è un amore completamente diverso, quando ti realizzi vedi la tua vita che cammina davanti, la famiglia è la mia più bella canzone” le parole speciali del cantante su Canale Cinque.

Sal Da Vinci rivela: “Alcune cose in famiglia te le perdi”

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, Sal Da Vinci ha parlato anche del suo legame con i figli, paragonando il tutto alla nascita dei nipoti: “Io a casa ho un angolino del pianto da uomo del sud, quando se ne vanno i figli piango, quando sei troppo giovani i figli devono pensare a costruire un futuro e il tempo quindi è sempre poco, quando invece diventi nonno non hai tutta questa responsabilità e vedi la vita che cammina davanti a te” le parole del cantante che si è lasciato andare alle emozioni nel programma di Silvia Toffanin.

E per questo la sua Rossetto e caffè è diventata una canzone ancora più importante per il cantante, che si è garantito una grande rivincita con il tormentone che ha spopolato negli ultimi mesi. Una vita fatta di sofferenze e rinascite quella di Sal Da Vinci, sempre con la musica in primo piano