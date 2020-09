Sal Da Vinci aggredito su aliscafo a Procida/ “Pugno per aver difeso Fatima Trotta”

Disavventura capitata all’artista Sal Da Vinci, noto cantante fra i più amati in quel di Napoli. Mentre era a bordo di uno degli aliscafi che collegano Procida con il porto della città campana, è nata una discussione con uno dei passeggeri, e in breve tempo si è passati dalle parole ai fatti, con urla e spintoni vari. Da Vinci si trovava presso la splendida isola per partecipare alla Sagra del Mare, un appuntamento fisso di ogni estate, e questa mattina, dopo il grande evento, ha fatto ritorno sulla terraferma assieme al figlio. Da quanto è emerso, come si legge sul sito de IlGiornale, sul mezzo navale vi era anche la conduttrice Fatima Trotta, che durante la navigazione avrebbe spostato un pacchetto per far posto ai bagagli, scatenando l’ira dell’altro passeggero. A quel punto Sal Da Vinci si è aizzato: “L’uomo – racconta l’artista a Repubblica in data 2 settembre – ha inveito in modo sguaiato e volgare contro le due donne, alzandosi e sbraitando. Tornando al posto ha incrociato me. Gli ho chiesto se fosse quello il modo giusto per trattare due donne. Lui è rimasto in silenzio e mi ha sferrato un cazzotto al volto“.

SAL DA VINCI: “ANCHE MIO FIGLIO HA PRESO UN PUGNO”

Una rissa sicuramente non semplice da sedare, al punto che il comandante ha ritenuto opportuno richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Durante l’alterco sarebbe rimasto coinvolto anche Francesco, il figlio di Sal: “Ha rimediato il secondo pugno per difendermi – ha raccontato il cantautore – mentre mia moglie ha evitato che io reagissi”. E ancora: “Quell’uomo mi ha detto: ‘So chi sei, ti vengo a sparare’“. Colpita anche Fatima Trotta: “Fatima Trotta ha rimediato un ematoma nelle colluttazioni, mio figlio ha preso un colpo al labbro e io, che odio la violenza e non litigo mai, sono ancora sotto choc. Ho l’impressione che l’aggressore cercasse un pretesto per aggredirmi, dopo avermi riconosciuto”. Il cantante, la famiglia e il resto del gruppo, nonché l’altro passeggero coinvolto nella rissa, sono stati fatti scendere dall’aliscafo e “interrogati” dai carabinieri e dalla guardia costiera per le denunce di rito. Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco di Procida, che ha esternato la propria solidarietà a Da Vinci: “Solidarietà all’artista Sal Da Vinci, alla sua famiglia, a Fatima Trotta e a tutto il gruppo di lavoro. L’episodio occorso questa mattina all’imbarco per Napoli segna purtroppo negativamente la sua partenza dopo una permanenza assai gradita sull’isola che tanto lo ha apprezzato come artista e come uomo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA