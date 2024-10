Chi sono i genitori di Sal Da Vinci: la madre Nina e il papà Mario, celebre cantautore napoletane

Nel salotto di Verissimo oggi farà la sua comparsa il celebre cantante Sal Da Vinci (all’anno Salvatore Michael Sorrentino) che tra una risposta e l’altra alla sempre bravissima Silvia Toffanin potrebbe anche – piuttosto facilmente – parlare dei suoi genitori Mario e Nina e del loro bellissimo rapporto familiare: tra queste righe cercheremo di capire bene chi sono e se ci sono delle particolarità sulla loro vita privata prima o dopo la nascita di Sal Da Vinci che – ricordiamo – risale nel 1969 quando il padre era all’apice della sua popolarità.

Partendo subito in quarta sui genitori del cantante che debuttò all’età di soli sei anni con il pezzo napoletano ‘Miracolo ‘e Natale‘, vale la pena precisare immediatamente che sulla madre Nina non si ha nessun tipo di informazione: non sappiamo quando è nata, dove, quale fosse il suo cognome da nubile e come abbia conosciuto l’amore della sua vita con il quale è stata legata fino all’ultimo respiro che le è rimasto in corpo; mentre dall’altra parte papà Mario Da Vinci è un vero e proprio libro aperto, con una prolifica carriera da cantautore alle spalle che l’ha consacrato agli annali della musica partenopea.

Sal Da Vinci e papà Mario: una passione per la musica tramandata da padre a figlio

Insomma, nella vita di Sal Da Vinci i suoi genitori hanno giocato un ruolo a dir poco fondamentale perché seppur non sappiamo nulla sulla madre non pare che ci siano mai stati diverbi o grossi problemi; mentre il padre ha il grande merito di averlo portato per primo sui palchi musicali registrando – appunto, quando aveva solo 6 anni – con lui il suo primissimo singolo e portandolo (addirittura) sul grande schermo cinematografico l’anno successivo per il film ‘Figlio mio sono innocente!‘.

D’altronde la carriera di Mario Da Vinci parla da sé con un debutto nei primi anni ’60 e la firma di un contratto nel 1962 che lo portò ad incidere il suo primo 45 giri – intitolato ‘Nun ce lassammo‘ – e ben quattro partecipazioni (e una vittoria) al prestigioso Festival di Napoli: ad oggi vanta la bellezza di 13 album incisi e una sessantina di singoli che oltre al nostro bel paese hanno venduto parecchio anche in Germania ed Australia; mentre – purtroppo – nel 2015 si è spento a 73 anni a causa di un malanno improvviso.