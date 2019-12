SAL DA VINCI/ “Mia mamma aveva ragione sul regalo più grande” (Domenica in)

Sal Da Vinci è riuscito a registrare un sold out con la sua La Fabbrica dei Sogni, il musical che ha preso vita dallo scorso 20 dicembre 2019 presso il teatro Augusteo di Napoli. Lo spettacolo andrà in scena fino al prossimo 12 gennaio e proseguirà con un tour, che porterà l’artista sui maggiori palcoscenici dello Stivale. Sal è l’ideatore dello show in collaborazione con Ciro Villano e cura anche il ruolo di protagonista al fianco della conduttrice Fatima Trotta, oltre a un cast che vanta anche la presenza del figlio Francesco Da Vinci, ex volto noto di The Voice, interprete di ‘Mma nella serie tv Gomorra e cantautore di due brani che compongono la colonna sonora, Nun passa maje e Sulo io. “E ti avrò, io ti avrò, é come un treno sotto pelle l’emozione, e poi milioni di parole tu sussurrerai per me, perché quando é amore, allora, si ritorna a dire ancora, amore é”, scrive intanto Sal su Instagram, invitando tutti i fan a seguirlo in teatro.

SAL DA VINCI, L’ANEDDOTO SUL NATALE

Nei giorni scorsi, l’artista ha invece condiviso un piccolo aneddoto che riguarda la sua infanzia e il periodo natalizio, oltre a una maggiore consapevolezza nel presente. “Quando ero piccolo, nel periodo di Natale, chiedevo a mia madre: “Che regalo vorresti ricevere?”. E lei mi rispondeva: ‘La salute e che l’anno prossimo non manchi nessuno’. Come qualsiasi bambino le rispondevo: ‘No mamma, un regalo vero!’. Oggi, a distanza di anni, mi rendo conto di quanta ragione avesse, perché i regali non contano nulla se le sedie sono vuote”. Sal Da Vinci è pronto per incontrare Paolo Fox e scoprire che cosa gli riserva il suo Oroscopo 2020. Il cantante napoletano sarà infatti fra gli ospiti di Domenica In che vedremo alla corte di Mara Venier nel pomeriggio di oggi, 29 dicembre 2019, e alle prese con segni e Zodiaco.

L’ATTESA PER L’INCONTRO CON PAOLO FOX

Sal è nato il 7 aprile del ’69 e questo lo rende un Ariete della seconda decade. Sul Corriere della Sera, l’astrologo ci ha già svelato alcuni dettagli sulle previsioni che riguardano il suo segno: “Nel 2019 l’Ariete si è sentito precario in tutto: nella vita professionale e in amore. Ma se gli inizi del 2020 saranno ancora tortuosi, la primavera sorprenderà con un percorso in discesa. Da aprile Venere è favorevole”. Sal può contare quindi su un anno vincente, anche se il successo non gli è di certo mancato nel corso degli scorsi mesi, soprattutto verso la fine del 2019. Secondo Fox, intervenuto anche sul settimanale Dipiù, l’Ariete deve aspettarsi inoltre un luglio riflessivo per quanto riguarda le entrate, mentre ad agosto potrebbero terminare le storie inutili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA