SALDI ESTIVI 2019: CALENDARIO DATE/ Via il 1° luglio in alcune regioni: effetto meteo

È già iniziato il conto alla rovescia per l’inizio dei saldi estivi 2019, che partiranno il 6 luglio praticamente in tutte le regioni d’Italia, salvo che in alcune regioni, come Basilicata, Liguria, Sicilia e Campania, dove si partirà prima. C’è da dire che in diverse catene di negozi di abbigliamento le vendite promozionali sono già cominciate. Quest’anno, infatti, il caldo è arrivato piuttosto tardi e quindi per riuscire a vendere capi di cui non c’era una stretta necessità c’è stato bisogno di prezzi attraenti per i consumatori. In questi giorni la situazione meteo è però cambiata ed è anche per questo che ci sono molti italiani che stanno aspettando l’inizio dei saldi, così da poter avere dei nuovi capi con cui affrontare un’estate che finalmente è arrivata sulla penisola, seppur, in questi giorni, in maniera fin troppo intensa a livello di temperature.

SALDI ESTIVI 2019, IN SICILIA SI PARTE IL 1° LUGLIO

Lillo Vizzini presidente di Federconsumatori Palermo, ha spiegato all’edizione locale di Repubblica che “le basse temperature e le piogge persistenti hanno notevolmente rallentato gli acquisti primaverili. È da maggio che i negozianti propongono promozioni e sconti. L’irrompere delle torride temperature estive dovrebbe dare una scossa alle vendite e far sperare in una boccata di ossigeno per il settore”. Dei saldi estivi nel capoluogo siciliano già dal 1° luglio dovrebbe approfittare una famiglia su due. “Si tratta di circa 246.350 famiglie per Palermo e provincia e la spesa per famiglia sarà mediamente di 122 euro, con un giro complessivo di affari, sempre per Palermo e provincia, di 30,05 milioni di euro”, ha aggiunto Vizzini.

IL CONTRIBUTO DEL TURISMO

Giovanni Felice, coordinatore regionale di Confimprese per la Sicilia, ha fatto presente come sia “incoraggiante anche la presenza di tanti turisti che approfitteranno degli acquisti a saldo. Visto l’andamento della stagione, è stato giusto e ragionevole anticiparli e siamo convinti in una partenza positiva, dati i piccoli prezzi che molti negozianti proporranno alla clientela”. Considerando anche che luglio è uno dei mesi in cui diversi italiani si recano in villeggiatura non mancherà chi approfitterà anche per fare degli acquisti a prezzi scontati. Questo dovrebbe aiutare le economie dei territori che vivono molto della stagionalità in località turistiche. Considerando i tantissimi chilometri di coste italiane, ci dovrebbero essere delle ricadute positive per tante città, a differenza di quanto magari accade con i saldi invernali.



