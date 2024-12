SALDI INVERNALI 2025: QUALI SONO LE DATE UFFICIALI

Natale non è ancora arrivato, ma è alle porte, il nuovo anno è all’orizzonte, i preparativi per le feste sono in corso, così come gli acquisti dei regali, ma in molti sono già proiettati ai saldi invernali 2025 e sono curiosi di scoprire quando iniziano. C’è una buona notizia: è disponibile il calendario ufficiale, a cui abbiniamo anche una serie di consigli utili per risparmiare, quindi approfittare delle offerte e degli sconti senza far piangere il portafoglio.

Chi vuole riempire l’armadio con qualche nuovo capo o solo concedersi uno sfizio può già contare sulle promozioni online lanciate da molti negozi e siti, ma per chi vuole recarsi in negozio ci sono delle date specifiche da segnare. Si comincia ufficialmente il 4 gennaio, fatta eccezione però per la Provincia di Bolzano, dove invece i saldi invernali 2025 iniziano più tardi, dopo l’Epifania, e più precisamente l’8 gennaio.

Per quanto riguarda le capitali dello shopping, a Roma si comincia il 4 gennaio, invece a Milano il giorno successivo, ma in fondo alla pagina trovate i dettagli con il calendario ufficiale dei saldi invernali 2025.

SALDI INVERNALI 2025: CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Considerando l’affluenza che si genererà con i saldi invernali 2025, è importante avere bene a mente regole e consigli per non incappare in truffe. Ad esempio, sul sito di Confcommercio ci sono consigli utili per sfruttare al meglio questa iniziativa. Ad esempio, è utile preparare una lista per acquistare solo ciò che serve, così da evitare spese inutili.

Inoltre, è importante controllare i cartellini per non essere attirati da super sconti che però tali non sono. Le attività sono tenute a mostrare il prezzo di partenza, la percentuale di sconto, mentre è facoltativo mostrare quello finale dopo l’applicazione dello sconto. Altrettanto importante è conservare lo scontrino per eventuali resi e cambi, che vanno garantiti in maniera obbligatoria dagli esercenti.

CALENDARIO SALDI INVERNALI 2025: DATE INIZIO E FINE PER REGIONE

Come vi abbiamo anticipato, i saldi invernali 2025 cominciano ovunque il 4 gennaio, ma non nella Provincia di Bolzano, dove la partenza è l’8 gennaio, mentre per quanto riguarda le date di fine, variano da regione a regione. Ad esempio, terminano il 4 marzo 2025 in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria e Provincia di Trento.

Finiscono prima, e più precisamente il 5 febbraio, nella Provincia di Bolzano, poi tocca al Lazio, perché qui terminano il 15 febbraio, a seguire la Liguria con il 17 febbraio, mentre il 28 di questo mese terminano in Puglia e Veneto. Chiudono i battenti l’1 marzo nelle Marche e in Piemonte, il 15 marzo in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Sicilia, mentre l’ultima regione è la Valle d’Aosta, dove i saldi invernali 2025 finiscono il 31 marzo.