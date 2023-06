Salernitana, guai giudiziari per il club di Serie A/ Due le accuse della Procura di Roma

Non solo la Juventus alle prese con i problemi con la giustizia. Anche la Salernitana trema e presto potrebbe dover fare i conti con i tribunali. La società campana è indagata per “Simulazione di titolarità” e “fondi esteri di provenienza non certa” e in corso ci sarebbe un’indagine segreta della Procura di Roma, che da oltre un anno starebbe lavorando su “un possibile tentativo di truffa” nella vendita, avvenuta a dicembre 2021, quando Claudio Lotito e Marco Mezzaroma hanno ceduto il club per via dell’incompatibilità con la proprietà della Lazio da parte del primo.

Come spiega Il Fatto Quotidiano, al momento non ci sono indagati. I Pm scavano sulle proposte d’acquisto avanzate dal fondo Global Pacific Capital Management doo, con sede a Nova Gorica, in Slovenia, che si appoggia alla fiduciaria Private Value Asset Management Sa di Grono, in Svizzera. L’avvocato incaricato delle offerte arrivate a Lotito ha presentato esposti alle procure di Roma e di Salerno per conto dei proponenti.

I sospetti della Procura

Dopo la promozione in Serie A, a luglio 2021 le quote del club granata erano confluite nel trust “Salernitana 2021”, creato con lo scopo di cedere la società entro il 31 dicembre 2021. Lotito, già presidente della Lazio, non avrebbe potuto iscrivere nella massima serie un’altra squadra a lui intestata. In quel momento, come rivela Il Fatto Quotidiano, dalla pec dell’avvocato incaricato, Francesco Paulicelli, partono due offerte: una da 38 milioni in titoli obbligazionari e un’altra da 26 milioni cash. Entrambe vengono ritenute dagli inquirenti “riconducibili, verosimilmente, a uno stesso soggetto”, Stefano Marcolini, dg della fiduciaria svizzera e “beneficiario effettivo” di quella slovena. Così si legge in una lettera che il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, ha inviato il 7 febbraio 2022 al procuratore di Roma, Francesco Lo Voi.

Per i trustee le proposte non sono chiare e vengono respinte. I dubbi sono infatti sulla reale titolarità delle società. La lettera viene messa anche nel mirino della Guardia di Finanza, che indaga anche sulle presunte plusvalenze fittizie tra Lazio e Salernitana e che acquisisce il documento durante un sopralluogo in Figc il 5 aprile 2023. La Salernitana, poi, verrà venduta per 10 milioni di euro all’editore Danilo Iervolino, con Lotito che parlerà di “operazione di svendita” del club. L’avvocato Paulicelli, a Il Fatto, ha spiegato che a gennaio 2022 ha presentato esposti alle procure di Roma e Salerno per conto dei proponenti esclusi dai trustee: le società ritengono di essere parte lesa.











