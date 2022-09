Salerno, fulmine colpisce palma: fiamme sul lungomare/ Video, pioggia, vento e tuoni

Il maltempo che ha colpito l’Italia, in particolare al centro sud, ha provocato attimi di paura in quel di Salerno, a seguito di un fulmine che ha colpito una palma. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare da SalernoToday.it, l’episodio si è verificato di preciso sul Lungomare dei Tafuri, prima dell’incrocio con semaforo, dove una palma è andata a fuoco, colpita da una saetta proveniente dal cielo. Momenti di apprensione fra gli automobilisti e i passanti che stavano transitando in quella zona proprio durante l’accaduto, ma fortunatamente non si sono verificati dei feriti o altri problemi.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco, che celermente sono riusciti a spegnere l’albero a fuoco, riportando poi la situazione alla normalità. Durante le operazioni di spegnimento si è verificato un rallentamento del traffico delle auto, già molto intenso per via dell’orario: il tuono è infatti caduto nel corso della mattinata di oggi, mentre le persone si stavano recando a lavoro o comunque stavano accompagnando gli alunni a scuola.

SALERNO, FULMINE COLPISCE PALMA: PIOGGIA E ACQUAZZONI IN CITTA’

Oltre al fulmine che ha colpito la palma, il risveglio per Salerno è stato abbastanza traumatico proprio per via del maltempo, un acquazzone che si è abbattuto sulla città, come comunque previsto dal meteo delle scorse ore. Oltre alla pioggia e ai fulmini, anche un forte vento ha interessato la nota cittadina campana, provocando molto probabilmente la più importante ondata di maltempo verificatasi da inizio anno in quel di Salerno, vista la siccità che ha colpito negli ultimi mesi la nostra penisola.

Non si sono comunque registrati particolari disagi se non alcuni tombini che sono straripati a causa proprio dell’alta quantità di acqua caduta nel giro di pochi minuti. Sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata, ricordiamo che fra le regioni maggiormente colpite dal maltempo di oggi vi sono le Marche, dove si sono registrati ben 8 morti e 4 dispersi.

Qui il video del fulmine che ha colpito la palma a Salerno











