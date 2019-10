SALMO CONCERTO A SAN SIRO “IL MOSTRO FINALE”/ Il 14 giugno al Meazza, i biglietti

Una immagine inquietante, un volto ricoperto di sangue che cola, la lingua che esce dalla bocca. Con questa foto Salmo ha annunciato “il mostro finale” come lo ha definito lui stesso, ovvero l’evento dell’anno prossimo: un concerto allo stadio San Siro a Milano il 14 giugno. Probabilmente uno degli ultimi appuntamenti live, vista l’intenzione di demolire quello che per decenni è stato “il tempio” del calcio ma anche dei concerti. Per Salmo invece la degna conclusione di due anni di performance che lo hanno portato sempre più in alto, oltre duecentomila spettatori nel corso di quest’anno.

IL PLAYLIST WORLDWIDE TOUR

Il 2020 sarà quindi l’anno della consacrazione finale, perché il musicista prima di approdare a San Siro sarà impegnato in un importante tour internazionale, il Playlist Worldwide Tour 2020, che partirà il 16 marzo 2020 a Madrid e si concluderà il 27 aprile a Los Angeles per 16 date totali tra Europa e Stati Uniti. L’ultima data si terrà in un locale leggendario, lo storico Whisky a Go-Go, tempio del rock losangeleno. “Il mostro finale: ci vediamo in campo” annuncia orgogliosamente Salmo su twitter. I biglietti verranno messi online il prossimo 30 ottobre ed ecco i prezzi comprensivi dei diritti di prevendita:

1 Anello Rosso Numerato Intero € 69,00

1 Anello Blu Numerato Intero € 63,25

1 Anello Verde Numerato Intero € 63,25

2 Anello Rosso Numerato Intero € 57,50

2 Anello Blu Numerato Intero € 51,75

2 Anello Verde Numerato Intero € 51,75

3 Anello Rosso Numerato Intero € 46,00

3 Anello Blu Numerato Intero € 40,25

3 Anello Verde Numerato Intero € 40,25

Prato Intero € 51,75

Prato Gold Intero € 69,00



