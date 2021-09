Salmo vs Conte “Comizi? Andatevene a fan*ulo”/ Ermal Meta e Ruggeri “Uno sfregio…”

Salmo è nuovamente al centro dell’attenzione. Un post del rapper sardo contro l’ex premier Giuseppe Conte è la risposta a tante critiche esplose dopo il concerto a Olbia. Nel dettaglio, l’artista era stato oggetto di critiche a causa degli assembramenti eccessivi dello show del 13 agosto. Un concerto organizzato per aiutare la città a raccogliere fondi destinati alle aree colpite dagli incendi estivi. Nelle ultime ore, moltissime sono le polemiche riguardo una serie di immagini che hanno immortalato Conte mentre riempiva le piazze per i suoi comizi degli ultimi giorni. Moltissimi i giudizi negativi da parte di artisti, non autorizzati ad organizzare tour musicali. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

In virtù dell’imminente uscita del nuovo album Flop, prevista il 1° ottobre, Salmo ha deciso di ironizzare su un ipotetico tour divulgando le foto dell’evento organizzato dall’ex Presidente del Consiglio inserendo la didascalia: “In questi giorni è iniziato il FLOP tour, abbiamo riempito le piazze d’Italia. Grazie a tutti, la vostra accoglienza è stata incredibile, ora andatevene a fanc**o!”.

Anche Ermal Meta, Ruggeri e Levante contro Conte

Un evidente stato di delusione che ha indotto l’artista ad agire in tal modo. Ricordiamo che il concerto tenuto ad Olbia ha anche dato vita ad un dissidio via social network tra Salmo e Fedez. Molti altri cantanti hanno dato ragione al collega sardo. Enrico Ruggeri, su Twitter ha scritto: “Mi fa piacere per lui ma suona come l’ennesimo sfregio ai “cantanti che ci fanno divertire” e Ermal Meta: “Quindi da domani le capienze degli spettacoli in generale tornano alla normalità?” in riferimento al gesto di Conte. “Eccoci qui Giuseppe“, ha invece scritto Levante nelle stories di Instagram condividendo il post di Salmo.

