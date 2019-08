Salmo, spray urticante al concerto/ Show interrotto e pubblico derubato

Grande paura, lunedì 12 agosto, al concerto di Salmo. Il rapper è stato costretto ad interrompere per due volte lo show che stava tenendo a Lignano Sabbiadoro a causa dello spray urticante spruzzato durante la serata e che avrebbe provocato fastidio ai circa cinquemila spettatori, tra i quali molti giovanissimi. Un giovane ha anche denunciato di essere stato derubato di una collanina dopo che lo spray era stato spruzzato. Altri sette ragazzi, invece, sono finiti al pronto soccorso per sintomi di irritazione agli occhi, bruciore alla pelle e tosse. La polizia ha fermato un gruppo di persone tra le quali potrebbe esserci il responsabile del fatto. Secondo alcune indiscrezioni riportate anche dall’Ansa, ad aver spruzzato lo spray urticante potrebbe essere stato “un uomo tra i 30 e i 40 anni”. Stando a quello che riporta l’Ansa, inoltre, un uomo avrebbe rischiato il linciaggio perchè scambiato per la persona che avrebbe spruzzato lo spray. Solo il repentino intervento di Salmo e delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione sfociasse in atti di violenza.

Salmo, spray urticante a concerto: “qualcuno ha strappato la collanina d’oro…”

A raccontare cos’è successo al concerto di Salmo sono tre ragazzini di Pordenone e uno di Verona che hanno spiegato di essere stati sorpresi dallo spray urticante mentre si divertivano cantando e ballando le hit del rapper. “Stavamo pogando, cioè ballando con un contatto fisico, ma non violento – hanno spiegato i giovanissimi all’Ansa – quando si è avvicinato un uomo: era piccolino, abbronzato, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, indossava una maglietta verde militare. Sembrava si stesse divertendo come tutti, anche se era più irruente. Ad un tratto ha strappato la collanina a uno di noi approfittando della calca. Appena ci siamo accorti del gesto abbiamo iniziato a urlare e delle persone dietro di noi hanno accusato l’uomo. Questi con un gesto fulmineo, per guadagnare la fuga, ha estratto dalla tasca una bomboletta spray e ha spruzzato il peperoncino, scappando in mezzo alla folla”, hanno spiegato. In un attimo, il panico ha preso d’assalto la gente al punto che Salmo ha interrotto la canzone, facendo accendere le luci ed evitando il peggio.

