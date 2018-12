Dieta easy, dimagrire 2 kg con le tisane/ Ecco cosa mangiare e cosa si dovrebbe evitare

La dieta easy ci permette di dimagrire 2 kg con le tisane e ce ne sarà bisogno dopo la fine delle feste. Stasera in molti saranno davanti a un tavolo imbandito per il cenone di Capodanno, ma già da domani alcuni avranno i sensi di colpa per la propria linea. E’ per questo che nei prossimi giorni continueranno a circolare sempre più regimi alimentari da seguire per perdere peso. Sicuramente il primo consiglio è quello di rivolgersi al medico curante, soprattutto se si accusano pregresse patologie che potrebbero essere peggiorate da una scorretta alimentazione. Ma come funziona la dieta easy? Il segreto che sta alla base di questo regime alimentare è quello di bere delle tisane durante l’arco della giornata, bevande che drenano l’organismo e lo purificano. Per perdere peso infatti è necessario che tutti i nostri organi siano perfettamente drenati e stimolati. Oltre alle tisane il consiglio della dieta è quello di assorbire molti liquidi durante la giornata.

Dieta easy, dimagrire 2 kg con le tisane: cosa mangiare e cosa si dovrebbe evitare

Cosa si mangia e cosa si dovrebbe evitare nella dieta easy? Per la prima colazione si parte con una tisana drenante e con una tazza di rooibos uno speciale tè ricco di vitamine e con ottime proprietà. A questi si aggiunge un caffè amaro, uno yogurt magro con mirtilli e noci. A metà mattina si potranno mangiare cinque mandorle e un cucchiaio di lamponi con un’altra tisana. A pranzo è il momento delle verdure con una crema alla quale si possono aggiungere finocchio, cavolfiore, cetrioli, carciofi, sedano e insalata. A merenda torna la tisana con un finocchio crudo. La sera invece è il momento delle proteine con verdure molto speziate e pesce. Prima di andare a dormire si può consumare un’altra tisana. Importante è contattare il medico curante per chiedergli se il regime alimentare soddisfa le necessità del singolo individuo.

