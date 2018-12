Tumore rene-cuore “aspirato” senza aprire torace/ A Padova il primo intervento al mondo

Togliere un tumore dal cuore senza aprire il torace: ora è possibile. Lo dimostra l’intervento effettuato a Padova da una task force di specialisti che hanno rimosso il tumore renale esteso al cuore aspirandolo, quindi senza aprire il torace di un paziente di 77 anni. È la prima volta al mondo per un intervento del genere. Il paziente era affetto da numerose patologie ed era stato già sottoposto ad operazione di triplice by-pass aorto-coronarico. Dall’esame ecografico e dalla Tc addominale è stato scoperto un tumore al rene destro esteso fino al cuore. In questi casi si procede con l’asportazione del rene coinvolto dal tumore con l’apertura dell’addome e la rimozione del trombo-tumore dal cuore con l’apertura del torace e del cuore attraverso l’ausilio del bypass cardiopolmonare totale. Questo approccio era proibitivo nel caso specifico del paziente, quindi i medici hanno optato per la tecnica innovativa mininvasiva. Come riportato dal Corriere della Sera, l’intervento è durato 12 ore: il tumore è stato rimosso dall’interno del cuore, senza aprire il torace, a organo battente, senza l’ausilio del bypass cardiopolmonare totale.

TUMORE RENE-CUORE “ASPIRATO” SENZA APRIRE TORACE

Gli urologi hanno aperto l’addome e isolato la vena cava inferiore e del rene mentre i chirurghi epatobiliari hanno isolato il fegato. Quindi, come riportato dal Corriere della Sera, gli specialisti hanno operato contemporaneamente per asportare il rene, rimuovere il trombo-tumore della vena cava e per prevenire l’embolia polmonare causata da eventuali embolizzazioni di materiale neoplastico. «La prima mondiale portata a compimento con successo da una task force di chirurghi dell’Azienda ospedaliera di Padova chiude nel migliore dei modi un anno di successi della sanità veneta e costituisce un viatico di progresso scientifico non solo per il 2019, ma per gli anni a venire». Questo il commento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, riguardo l’eccezionale intervento che ha coinvolto 28 professionisti. Il nuovo anno si aprirà dunque con una nuova frontiera varcata. «La caratteristica di questi straordinari professionisti, oltre alle ben note capacità cliniche e chirurgiche – aggiunge Zaia – è quella di non arrendersi mai, cercando giorno dopo giorno qualcosa in più del giorno prima per aiutare i malati, più o meno gravi essi siano».

