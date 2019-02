Dottoressa “Ti curo dal cancro solo se vieni a letto con me”/ Il ricatto che non ti aspetti da una donna

Una dottoressa è arrivata a minacciare un uomo di curargli il cancro solo se fosse venuto a letto con lei. Sicuramente il ricatto di Theepa Sundarlingam, medico di 37 anni di Toronto in Canada, è un qualcosa che non ci si aspetta da una donna. Questa aveva diagnosticato un cancro piuttosto aggressivo, aggiungendo il paziente sui social per poi iniziare a scrivergli dei messaggi fino ad avere un rapporto completo con lui in ospedale. Il primo provvedimento è stato quello di togliere immediatamente alla donna la possibilità di esercitare la professione, riconosciuta subito come manipolatrice di un paziente che era in stato di bisogno. Una storia che sembra essere fuori dal mondo e difficile da immaginare se non a parti invertite. Immediatamente la storia è diventata virale sui social network con annesse battute da considerarsi fuoriluogo considerando sempre che di fronte a questi fatti c’era un uomo malato di tumore e in serie difficoltà di fronte a una dottoressa totalmente fuori dal comune, per fortuna.

Dottoressa “Ti curo dal cancro solo se vieni a letto con me”: le parole della donna

La storia della dottoressa che avrebbe minacciato il paziente di curare il cancro al paziente solo se fosse venuto a letto con lei si sviluppa anche con le parole del malato. Questa ha testimoniato in tribunale, come riporta Metro, con le seguenti parole: “Se avessi detto che avevo fatto l’amore con il mio oncologo mi avrebbero detto che ero un latin lover. Non sono quel tipo di persona e mi sono sentito anche in colpa e a disagio, emotivamente maltrattato. Ero fisicamente emaciato, emotivamente esposto e la fine di una relazione mi ha sconfitto. Quello che ha aggravato questo bilancio è stato il suo rifiuto di continuare a fornire un’assistenza medica”. La dottoressa è stata radiata dall’albo dell’ordine dei medici ed è stata costretta inoltre a pagare un risarcimento al paziente in questione.

