Danni da vaccino, Ministero risarcirà disabile/ Sentenza Tar: “Nesso con esavalente”

Danni da vaccino, il Ministero della Salute dovrà risarcire i genitori di un bambino disabile a Modena: è destinata a far discutere la sentenza emessa dal TAR della Regione Emilia-Romagna in merito a una vicenda che risale a circa 13 anni fa e riguarda un neonato (all’epoca di soli tre mesi) che avrebbe sviluppato una cerebropatia cronica con dei gravi ritardi nell’apprendimento per via dell’esavalente. Il Tribunale ha infatti stabilito che, dopo un primo indennizzo di circa 500mila euro, la famiglia ha ora diritto anche alla seconda tranche che dovrà essere versata a mo’ di risarcimento entro i prossimi 90 giorni per una cifra complessiva che si aggira attorno al milione di euro come disposto da una sentenza del 2013. Infatti in primo grado era stato messo in evidenza il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino obbligatorio al piccolo e la patologia cerebrale successivamente sviluppata.

IL MINISTERO RISARCIRA’ I DANNI

A riportare la notizia che mette fine a una comunque triste vicenda iniziata con una causa civile nei confronti del Ministero della Salute nel 2011 è il Resto del Carlino che spiega come il TAR dell’Emilia-Romagna abbia deciso di condannare il dicastero della Salute dopo anni accertandone “l’illegittimità del silenzio riguardo alla domanda presentata dalla famiglia” che aveva agito in realtà in conformità a quanto prevede la legge 229/2005 che prevede appunto un risarcimento per coloro che sono stati danneggiati da delle complicazioni accertate come irreversibili a causa di una vaccinazione obbligatoria, in questo caso Infanrinx Hexa (l’esavalente). “I primi sintomi erano insorti dopo la puntuta e il Tribunale ha riconosciuto il nesso di causa tra la somministrazione del vaccino e i deficit” ha raccontato proprio al Resto del Carlino l’avvocato dei due coniugi, Francesco Terruli, che ha spiegato come ci si sia rivolti al TAR perché, nonostante la sentenza passata in giudicato, il Ministero non aveva ancora pagato la seconda tranche del suddetto indennizzo.

