Dieta, dimagrire in 7 giorni con 1000 calorie/ Il menù completo

La dieta per dimagrire in 7 giorni consumando 1000 calorie al giorno è una delle più in voga del momento. La Primavera è ormai alle porte, mancano infatti appena tre giorni e poi sarà il momento di iniziare a mettere negli scatoloni da portare in cantina giacconi e maglioni. Con l’arrivo della bella stagione è inevitabile che si avvicini anche la prova costume con molti che hanno iniziato alcuni regimi alimentari ristretti per cercare di perdere peso. Attenzione però alle diete “fai da te”, rimane sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico curante per evitare di andare a creare problemi al nostro organismo. Inoltre se possibile la dieta dovrebbe essere associata a un regime di vita salutare e cioè con una sana attività fisica e anche una tabella di regole da rispettare per stare il meglio possibile. Non sempre la vita di tutti i giorni, tra lavoro e altri problemi, ci concede la tranquillità ma almeno a tavola sarebbe consigliabile trovare le giuste coordinate per dare una svolta alle nostre giornate.

Dieta, dimagrire in 7 giorni con 1000 calorie: cosa si mangia?

Cosa si mangia nella dieta per dimagrire in 7 giorni con 1000 calorie al giorno? Intanto cerca di limitare il più possibile il consumo di dei carboidrati, puntando molto sulle proteine e sulle verdure. Vanno dunque consumate carne, pesce, uova e formaggi sempre accompagnate da verdure che hanno la capacità di abbassare la glicemia nel nostro sangue. Bisogna poi fare una distinzione tra le fibre solubili e quele insolubili. Le prime le troviamo in frutta e legumi, servono al nostro corpo a rallentare i tempi di svuotamento dello stomaco e prolungano anche il nostro senso di sazietà. Importanti sono poi i cinque pasti al giorno, cercando di essere sempre regolari negli orari e nel cercare di mangiare sempre piccole porzioni per non affaticare lo stomaco e dunque rallentare la digestione.

