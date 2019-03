Pressione alta/ Come proteggerci dalla ipertensione: cause e rimedi

Nuove linee guida per la pressione alta, allarme dall’America: la pressione perfetta è 75/115, non più 80/130, senza allontanarsi troppo da 80/120. Ed è necessario ricorrere a contromisure per evitare lo sviluppo di malattie cardiovascolari. L’ipertensione arteriosa spesso non presenta alcun sintomo, raramente sono presenti mal di testa e nausea, e nella maggior parte la sua causa è sconosciuta: i principali fattori di rischio sono l’età, i disturbi renali e tiroidei, l’alcolismo, il sovrappeso e il fumo. E le complicazioni preoccupano: si va dall’inferno all’ictus, passando per l’insufficienza cardiaca e l’edema polmonare. Per capire se si soffre di pressione alta è necessario misurare la pressione a riposo, ripetendo la misurazione per alcuni giorni di seguito, mattina e sera. Qualora ci fosse un problema di ipertensione, è necessario valutare con il proprio medico il da farsi.

PRESSIONE ALTA, CAUSE E RIMEDI

Il medico potrebbe prescrivere una terapia farmacologica, ma nella maggior parte dei casi per tenere sotto controllo l’ipertensione basta seguire alcuni semplici consigli e adottare dei metodi naturali. Una ricerca americana ha rivelato che una attività sessuale regolare riduce i problemi di ipertensione, ma basta qualche accorgimento per prevenire il problema come riporta Panorama: innanzitutto una regolare attività fisica, non una semplice camminata ma un costante sforzo fisico per evitare di essere sedentari. E’ necessario sfruttare ogni opportunità per muoversi: meglio fare le scale anziché prendere l’ascensore o ancora parcheggiare l’auto non troppo vicino da casa per camminare un po’ di più. Dal punto di vista alimentare, bisogna diminuire sale e alcol optando per frutta, verdura e legumi. Basta fumo e stress, consigliati yoga e musica. E attenzione al consiglio che arriva direttamente dall’American College of Cardiology: il classico pisolino dopo pranzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA