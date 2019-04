Guarisce dal cancro e restituisce soldi per funerale/ “Scusate, ma non sto morendo”

Guarisce miracolosamente dal cancro e restituisce soldi per il funerale. I medici le avevano detto che aveva ancora pochi giorni di vita davanti a lei. I genitori allora, nel grande dolore, le avevano promesso un funerale speciale, come lei desiderava, dando vita a una campagna di fondi che in pochissimo tempo aveva raccolto oltre 3mila sterline. Xsara Sanderson, 19 anni, era stata colpita, dopo aver sofferto di dolori al collo, perdita di peso e dolori al petto, dal linfoma di Hodgkin, le avevano detto i medici dopo averla esaminata lo scorso luglio. Un tumore che si poteva sperare di battere con le cure del caso. Xsara si era dunque sottoposta alla chemioterapia che l’aveva tenuta in vita fino a novembre.

GUARISCE DAL CANCRO E RESTITUISCE SOLDI FUNERALE

Ma la cura l’aveva così spossata e devastata che aveva chiesto di porre fine alla chemio. E’ stato allora che le è stato detto che aveva pochi giorni di vita davanti a sé. I familiari a quel punto hanno dato vita a una raccolta di fondi per garantire a quella che chiamavano “principessa” il funerale che desiderava, raccogliendo 3.130 sterline. Ma Xsara continuava a vivere e così a marzo un nuovo esame ha lasciato tutti senza parole: era sparito ogni segno di cancro. Adesso ha detto che ha intenzione di restituire ogni singola sterlina che era stata donata, commentando il fatto miracoloso con il tipico humor britannico: “Spero che non siate arrabbiati con me perché non sono morta”.

