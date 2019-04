Faella, 21enne morta in casa per meningite fulminante/ Profilassi per parenti e amici

Nuovo caso di meningite fulminante, questa volta ai danni di una ragazza di soli 21 anni. La giovane era originario di Castelfranco-Piandiscò, comune della Toscana situato nei pressi di Faella, in provincia di Arezzo, ed è stata ritrovata in casa senza vita. Una volta che i famigliari hanno scoperto le gravi condizioni in cui versava la giovane, hanno subito allertato i soccorsi, ma l’intervento dei sanitari è servito solo per appurare il decesso della stessa ragazza. In base a quanto scrive l’edizione online de La Nazione, la vittima aveva iniziato ad accusare febbre alta, a 39, dalla mattinata di ieri, lunedì 15 aprile. La famiglia aveva quindi chiamato il medico che le aveva suggerito di assumere un antipiretico, ed in effetti la temperatura corporea della giovane era calata nel corso della giornata. Peccato però che le condizioni siano peggiorate stamane, quando la 21enne si è svegliata con dei segni sulle gambe per poi perdere i sensi: a quel punto, come detto sopra, sono stati chiamati gli uomini del 118 ma per la giovane non vi era più nulla da fare, morta a seguito di una forma fulminante di meningite da meningococco B.

FAELLA, 21ENNE MORTA IN CASA PER MENINGITE FULMINANTE

La diagnosi è giunta in poco tempo, a seguito di alcuni prelievi effettuati sul corpo della ragazza senza vita: l’ospedale Meyer di Firenze ha immediatamente disposto la profilassi per i famigliari, i nonni, gli zii e gli amici, ed è stata inoltre contattata l’azienda Usl Centro, visto che la ragazza lavorava in un locale di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, e non è da escludere che abbia potuto contagiare altra gente. L’Asl si è quindi subito attivata per contattare tutti i medici di famiglia e i pediatri della zona di Figline, nonché coloro che sul posto di lavoro possono essere venuti a contatto con la vittima. La 21enne morta per meningite fulminante era stata vaccinata per il meningococco C ma non per il B: il primo, come ricorda La Nazione, è gratuito, mentre il secondo è a pagamento, anche se le autorità suggeriscono di sottoporsi sempre a entrambe le coperture.

