Salvate il Gray Lady/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston e David Carradine

Salvate il Gray Lady, film di Rete 4 diretto da David Greene

Salvate il Gray Lady è un mix tra l’avventura, il catastrofico e l’azione e va in onda oggi, 15 dicembre, a partire dalle 16,30 su Rete 4. La produzione americana del 1978 è diretta da David Greene, mentre il cast comprende gli attori: Charlton Heston, David Carradine, Ned Beatty, Ronny Cox, Stepnen McHattie e Rosemary Forsyth. Il soggetto del film è tratto dal romanzo Event 1000 di David Lavallee. Il film non ha ricevuto un grande riscontro di critica e di pubblico. Charlton Heston è stato un grande attore, regista, produttore e attivista americano.

Johnny Stecchino/ Film di Roberto Benigni non va in onda: Rete4 lo sostituisce con...

La sua fama la si deve a capolavori di natura biblica e storica come Ben Hur, che gli è valso l’Oscar e I dieci Comandamenti. Tra i suoi film più famosi ricordiamo anche La più grande storia mai raccontata e Il pianeta delle scimmie. È stato molto impegnato anche sul fronte dei diritti civili anche al sostegno di Martin Luther King. David Carradine deve la sua fama al ruolo di Bill nei film King Bill 1 e 2 di Quentin Tarantino. La popolarità internazionale l’ha raggiunta grazie alla serie televisiva Kung fu. Figlio di artisti, anche i suoi fratelli Keith, Robert e Michael hanno intrapreso la sua stessa carriera. Oltre alla recitazione si è distinto anche nel campo della musica, incidendo parecchi brani per le colonne sonore dei film da lui interpretati.

Fallen/ Critiche al film: "Manca tutto: dai protagonisti convincenti a..."

Salvate il Gray Lady, la trama del film

La vicenda di Salvate il Gray Lady narra le avventure di un sommergibile atomico, il Neptune, che appartiene ad una classe segreta, il Gray Lady e sta per raggiungere la sua destinazione. Grazie alla riuscita di tutte le prove, l’equipaggio è felice di festeggiare il suo comandante in seconda che sta per prendere il posto del primo comandante. Purtroppo, a causa dell’euforia del momento, il sommergibile viene speronato da un mercantile norvegese e lo fa precipitare a circa 500 mt in profondità tra correnti pericolose e frane sottomarine.

A questo punto scatta l’allarme e sul posto arriva lo Stato maggiore e l’ammiraglio che tentano di portare avanti le operazioni di soccorso a bordo della nave Nassau con a capo il comandante Bennet. A bordo del sommergibile i superstiti sono 42, mentre si contano 52 dispersi e la situazione appare disperata. Si cerca in tutti i modi di mettere in salvo più persone e di soccorrere i feriti mediante un piccolo sommergibile non ancora collaudato. La fortuna vuole che le azioni, se pur azzardate del capitano del piccolo sommergibile, vadano a buon fine evitando così l’affondamento ulteriore di Neptune, riuscendo ad agganciarlo al batiscafo giunto in soccorso.

Il giardino segreto/ Un film non solo per bambini: così gli adulti tornano a sognare

© RIPRODUZIONE RISERVATA