Salvatora Pireddu, chi è la mamma di Pamela Prati e l’infanzia difficile/ “Abbandonata da mio padre…”

Chi è Salvatora Pireddu, la mamma di Pamela Prati

Pamela Prati non ha avuto un’infanzia facile e spesso, la stessa showgirl, ha raccontato le difficoltà che lei, insieme alla sua famiglia, ha dovuto affrontare. La mamma di Pamela Prati, Salvatora Pireddu ha dovuto crescere da sola i propri figli quando si è ritrovata vedova di guerra e abbandonata dal padre della showgirl che, da adulta, ha provato a regalare una vita migliore alla propria famiglia. “Mamma, vedova di guerra, abbandonata da mio padre, operaia a tempo pieno alla Galbani, non riusciva a crescerci da sola“, ha raccontato la showgirl in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente nel 2016.

Sola e con dei figli piccoli da crescere, la mamma di Pamela Prati ha dovuto prendere la decisione più difficile per una mamma ovvero affidare i propri bambini ad un istituto. Una scelta che, all’epoca, la Prati, ancora bambina, non riusciva a capire e che ha compreso solo quando è cresciuta.

L’infanzia in istituto di Pamela Prati

Crescere in un istituto non è stato facile per Pamela Prati che ha sentito fortemente la mancanza quotidiana della madre nella sua vita, ma anche di quei piccoli gesti di affetto e di supporto che ogni bambino ha il diritto di ricevere. “L’unica soluzione era affidarci a un istituto. Lei piangeva disperata quando ci siamo separati, io seguivo le mie sorelle senza immaginare cosa sarebbe accaduto da quel momento in poi (…) Mai una carezza, un gesto non dico amorevole, ma di compassione. Certo, c’erano le mie sorelle più grandi, ma poco potevano contro le regole di quel collegio che per una bimbetta piccina erano crudeli”, ha raccontato ancora la Prati nella medesima intervista a Gente.

Con il tempo, però, la showgirl ha capito il grande sacrificio fatto dalla madre a cui, poi, quando è arrivato il successo, ha cercato di dare quella serenità affettiva ed economica che non aveva mai avuto.











