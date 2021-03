Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale/ La sposa in crisi a Matrimonio a prima vista

Come prosegue il cammino di Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale a Matrimonio a prima vista 2021?

Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale sono una delle tre coppie protagoniste della nuova edizione di “Matrimonio a prima vista 2021”, in onda il mercoledì sera su Real Time. Salvatore, 33 anni, è originario di Patti (Messina) e un appassionato di bicicletta, con cui ama viaggiare in giro per l’Europa. È titolare di un’edicola da 5 anni, ma sogna di vendere la sua attività e di lavorare nell’ambito delle scienze motorie. Santa, 27 anni, è di San Giovanni La Punta (Catania). La ragazza, la più giovane di questa edizione di “Matrimonio a prima vista”, è laureata in Lingue e Comunicazione e frequenta un master universitario dopo aver affrontato l’esperienza di ragazza alla pari in Spagna, Australia e Stati Uniti. Sulla carta, secondo gli esperti, la loro compatibilità è al 77%. La coppia siciliana si è sposata a Milano.

Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale: la coppia siciliana a Udine

Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale, entrambi estremamente timidi, hanno fatto fatica a instaurare un dialogo e a cercarsi con lo sguardo. Prima del matrimonio la ragazza ha pianto molto e l’incontro all’altare con Salvatore non sembra averle dato quella sicurezza di cui aveva bisogno. Nella puntata di oggi, martedì 17 marzo, di “Matrimonio a prima vista 2021” assisteremo alla luna di miele delle tre coppie. Salvatore e Santa partono per la luna di miele pieni dubbi e incertezze. La coppia si recherà a Udine, entrambi amano la montagna, e si rilasseranno in una spa. I due decidono di vivere a casa di Salvatore. Durante il viaggio di nozze Santa romperà i suoi occhiali e si chiuderà in se stessa, passando molto tempo sul cellulare ignorando il marito. La situazione porterà molta tensione tra di loro.

