SALVATORE E IL RICORDO DEL PAPÀ SCOMPARSO A C’È POSTA PER TE/ De Martino gli regala…

L’ingresso di Stefano De Martino nello studio di C’è posta per te e il suo incontro con Salvatore mette fine alla prima puntata di questa nuova edizione. Il conduttore ha per il ragazzo un dono speciale che racchiude anche una storia molto toccante: “È sempre difficile trovare le parole giuste, soprattutto di fronte a storie come queste. Ti racconto una cosa: io non andavo benissimo a scuola e non ho mai avuto un buon rapporto con la scrittura, me ne vergogno. Una persona a me molto cara, che non c’è più, mi ha regalato una penna che io ho tenuto sempre lì in un cassetto. In un periodo molto difficile della mia vita però ho scritto tantissimo, mettendo nero su bianco quello che provavo. La mia calligrafia non è migliorata ma scrivere mi ha aiutato a buttare via tante cose. L’inchiostro intanto era finito e io ho capito che il compito di quella penna con me era finito. Io ho sentito la vostra storia e ho ricaricato quella penna perché ho capito che il suo compito doveva continuare con te”. Dona così al ragazzo la sua penna. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Enza e Salvatore a C’è posta per te

Continua C’è posta per te 2022 con la storia di un altro bellissimo regalo. In studio Maria De Filippi chiama un suo ex alunno di Amici, oggi noto conduttore, Stefano De Martino. È lui il dono che mamma Enza vuole fare a suo figlio Salvatore, ragazzo che da tempo vive in un grande dolore per la morte del suo papà e marito della donna. Maria De Filippi racconta che l’uomo, che soffriva di diabete, ha iniziato a sentirsi male e ha poi scoperto di aver contratto il Covid. Nel giro di 10 giorni l’uomo è morto, lasciando un grande vuoto per la sua famiglia. Salvatore, però, non si è abbattuto e si è laureato, come suo padre avrebbe voluto; laurea che però non ha festeggiato, sentendo la mancanza di suo padre. Al dolore per la sua perdita si aggiunge un rimpianto del ragazzo: quello di non essere riuscito a dire “ti voglio bene” a suo padre tutte le volte che serviva.

Salvatore e il dono di mamma Enza a C’è posta per te

Mamma Enza conosce bene questo sentimento di suo figlio Salvatore, è per questo che ha deciso di fargli capire che le sue preoccupazioni sono infondate. “Questo gesto che faccio è importante perché ti voglio far capire che papà ti ha amato tantissimo e voglio che tu sappia che lui sa che tu l’hai amato tanto, anche se non c’è stato il tempo per dirglielo tutte le volte che avresti voluto”, dice la donna a suo figlio che non riesce a trattenere le lacrime. La parola passa poi a Maria De Filippi che legge al ragazzo la toccante lettera di sua madre che, passo dopo passo, ripercorre alcune delle tappe più belle della loro vita insieme al papà.

