Salverò mia figlia/ Su Rete 4 il film con Kayla Noelle Ewell

Salverò mia figlia verrà ritrasmesso da Rete 4 oggi, 13 novembre, a partire dalle ore 16.55. Si tratta di un film fortemente drammatico, nonostante in alcune scene strizzi l’occhio al genere thriller. Titolo originale Deadly Daycare, questa pellicola è uscita negli Stati Uniti il 28 dicembre del 2014 per la rete televisiva Lifetime; un film per la Tv in lingua inglese che ha da subito appassionato il pubblico a casa. In Italia invece è stato proposto per la prima volta il 19 maggio del 2018 da Rete 4.

Scritto e diretto da Michael Feifer, giovane regista statunitense, Salverò mia figlia ha un cast di attori che cercano di improntare una buona carriera cinematografica: Kayla Noelle Ewell, conosciuta per aver partecipato ad alcune serie tv come The O.C., Beautiful, Profiler, e film come Baciati dalla sfortuna e Material Girl; Christy Carlson Romano, cantante ed attrice statunitense apprezzata per aver interpretato il personaggio di Ren Stevens nel telefilm Disney Even Stevens e Bryce Johnson, Una mamma per amica e Dawson’s Creek. Un modo per passare un pomeriggio fra colpi di scena e azioni inaspettate.

Salverò mia figlia, la trama

Salverò mia figlia ha come protagonista la giovane Rachel, mamma separata che si prende cura a tempo pieno della piccola figlia Mia.

Una vita tranquilla ed agiata, fino a quando il marito, in gravi difficoltà economiche, le annunica che non potrà più pagare il mantenimento. Questa notizia inaspettata convince Rachel a ributtarsi nel mondo del lavoro, ma prima deve trovare un asilo nido adeguato per la figlioletta.

Dopo varie ricerche e dopo essersi consultata con le amiche Rachel decide di iscrivere Mia in una scuola molto popolare, dove incontra l’entusiasta educatrice Gabby, con cui crea subito un legame di simpatia. E che soprattutto riesce immediatamente a conquistare Mia.

Rachel allora riprende la sua vita in mano ma la pace durerà poco perché la figlia inizierà ad avere atteggiamenti strani e allarmanti che insospettiranno molto Rachel; una volta resasi conto che Gabby ha un rapporto più che morboso con Mia installerà di nascosto delle telecamere nell’asilo, e scoprirà qualcosa di molto più inquietante di quelli che si aspettava. Inizieranno così una serie di indagini che porteranno colpi di scena e risvolti drammatici e tristi.



