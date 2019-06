Salvini “anticipiamo la Manovra in estate”/ Sfida a Ue e M5s: “basta sangue a Europa”

È tutto un gran parlare in queste ore della mossa lanciata da Salvini ieri sera, quando secondo l’Ansa in un colloquio con i suoi avrebbe richiesto di «anticipare la manovra economica in estate», in modo da evitare la procedura d’infrazione e poter con calma preparare lo “shock fiscale” di cui l’Italia ha bisogno (leggasi ovviamente Flat Tax, secondo la Lega). Al momento non vi è la conferma – né la smentita – delle seguenti parole proferite dal vicepremier, ma le acque del Governo sono comunque iper-agitate: «All’Unione Europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue da anni, adesso basta. La Lega vuole anticipare la manovra economica all’estate. Non c’è tempo da perdere». Nell’attesa di capire da dove vengano tali parole di Salvini e se siano realmente attinenti alla realtà, si può ragionare nel merito di quanto proposto dal leader della Lega: dopo aver subito l’ennesimo attacco dai M5s (prima Di Battista e poi dallo stesso Di Maio che ha rilanciato la polemica sui voli di stato), il Ministro dell’Interno ha voluto rilanciare la sua mossa dando un avviso-minaccia tanto all’Unione Europea – impegnata nella settimana decisiva sulla risposta da dare al Governo sulla procedura d’infrazione – quanto al Movimento 5 Stelle, con le acque per eventuali Elezioni anticipate che sono sempre più agitate.

SALVINI AVVISA UE E M5S

Dopo le preoccupazioni del Premier Conte di ritorno dal Consiglio Europeo durante il weekend, il Governo vive momenti di frenetico stallo in attesa della risposta Ue e con le acque agitate per l’appunto tra M5s e Salvini. Mercoledì in Consiglio dei ministri il titolare del Mef Tria porterà la legge di assestamento di bilancio, «cui si dovrebbe accompagnare la proposta di destinare le risorse avanzate da quota 100 e reddito di cittadinanza al taglio del deficit», spiega l’Ansa. È qui però che tanto Salvini quanto Di Maio si trovano “uniti”: non vogliono nessuna “manovra bis” che corregga la prima dello scorso autunno e per questo motivo allora il leader leghista rilancia anticipando la Legge di Bilancio già in estate: Di Maio, dopo settimane passate a lasciare a Salvini il testimone della guida politica, di colpo è tornato ad accusarlo sui voli di Stato in campagna elettorale (mossa Casaleggio-Casalino?), e fa sapere che il M5s chiederà all’Ue «flessibilità per abbassare il cuneo fiscale». Insomma, gli scacchi si muovono ma al momento nessuno vuole la mossa finale per lo “scacco matto”: Conte è preoccupato, i conti pubblici pure e anche l’Italia non si sente molto bene..

