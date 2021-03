Salvo, compagno morto Valentina Persia/ Lei: “Un dolore immenso dopo 4 anni che…”

Chi è Salvo, il defunto compagno di Valentina Persia? L’attrice comica da oggi sarà una naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 e proverà in questo modo a spazzare via tutto quello che è successo in questi anni nella sua vita, la morte del suo ex compagno compresa. La sua morte ha aperto una lunga discesa verso il baratro e la depressione per l’attrice che viveva con Salvo un grande amore che è andato avanti per quattro anni fino a quando non è morto lasciandola sola e disperata. Valentina Persia non era di certo pronta a dirgli addio, aveva dei progetti e una vita da affrontare, ma le cose non sono andate come previsto.

Gianfilippo Failla, ex fidanzato Daniela Martani/ "Pensavo fosse amore invece era.."

Salvo, compagno morto Valentina Persia, chi è e cosa fa nella vita?

Salvo, il compagno defunto di Valentina Persia, era un architetto, un uomo tutto d’un pezzo che la conquistò con la sua simpatia e la sua allegria, una coppia mista perfetta che si incastrava alla perfezione. La stessa attrice ha spiegato spesso: “Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente…Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo”. Sembra che il suo compagno sia ormai morto quasi venti anni fa e che all’epoca a starle vicino fu Leo Gullotta, collega che poi la portò di nuovo su un palco, al Bagaglino, per permetterle di dimenticare tutto e tenerla occupata. Ancora oggi, però, quando parla del suo Salvo rivela: “Era una persona fantastica che non dimenticherò mai”. Cosa scopriremo di lui adesso che Valentina Persia sarà all’Isola dei Famosi 2021 e ci sarà modo di occuparsi anche delle loro vite private?

LEGGI ANCHE:

EZIO BASTIANELLI, EX MARITO ANGELA MELILLO/ Con lui ha avuto la figlia MiaSheryl e Wendy, ex moglie e ex fidanzata di Paul Gascoigne/ Lasciato in lockdown

© RIPRODUZIONE RISERVATA