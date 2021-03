Salvo, compagno morto Valentina Persia/ “Non lo dimenticherò mai. La depressione…”

Valentina Persia è pronta a rinascere sull‘Isola dei Famosi 2021. Dietro il sorriso che regala da anni raccontando le sue famose barzellette c’è un dolore enorme che l’attrice porta nel cuore e che, per un istante, l’ha allontanata dal mondo dello spettacolo. Valentina Persia, infatti, ha perso il compagno Salvo, morto prematuramente e con cui viveva una storia d’amore da quattro anni. Una relazione importante finita per un tragico destino. La scomparsa di Salvo non è stata facile da metabolizzare, ma ad aiutarla, come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me, du Leo Gullotta che la convinse a tornare in scena con uno spettacolo di Pingitore. Il ricordo di Salvo, l’amore che ha ricevuto da lui, tuttavia, ancora oggi, accompagano Valentina Persia che, questa sera, sbarcherà sull’Isola dei Famosi 2021. “Era una persona fantastica che non dimenticherò mai”, racconta oggi la Persia.

Valentina Persia/ Riuscirà a mettersi in gioco alla soglia dei suoi 50 anni? (Isola dei famosi)

LA DEPRESSIONE POST PARTO

Dopo aver metabolizzato la morte del compagno Salvo ed essere tornata a lavoro, Valentina Persia ha sentito il desiderio di diventare mamma. Tuttavia, la nascita dei gemelli Lorenzo e Carlotta nel 2015 non è stata molto rosea. In un’intervista rilasciata nel 2019 a Vieni da me, l’attrice ha parlato della depressione che ha dovuto affrontare dopo la nascita dei suoi bambini. “Quando sono arrivati non è stato semplice. Si tende sempre a vedere il bello della gravidanza. Quando me li hanno messi sul petto, io non ho sentito niente. Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Ero solo stanca. Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente, io non lo avvertivo. Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei. Io sono crollata e sono arrivata a punto di graffiarmi a sangue la faccia”, ha raccontato a cuore aperto a Caterina Balivo. Ad accorgerci del periodo delicato che stava affrontando fu la pediatra dei bambini che la aiutò ad affrontare la situazione. Oggi, l’attrice è una mamma serena e felice e pronta a rimettersi totalmente in gioco.

LEGGI ANCHE:

VALENTINA PERSIA/ "La depressione post parto, poi il sorriso dei miei figli"Salvo, compagno di Valentina Persia/ "La morte dopo 4 anni.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA