Salvo ignorato dal figlio Alessio: pace a C’è posta per te?/ Colpa della nuova compagna Simona

Salvo, rottura con il figlio Alessio: pace a C’è posta per te?

La nuova puntata di C’è posta per te 2023 presenta anche la storia di una famiglia divisa che vede protagonisti Salvo, la compagna Simona e la figlia minore di lui Giulia. Il centro della storia è però Salvo. L’uomo è padre di quattro figli, con due ha avuto problemi che è riuscito a risolvere, con altri due no. Uno di questi è Alessio che da maggio del 2019 non vuole né vederlo, né sentirlo.

Il motivo di questo silenzio è Simona, la nuova compagna di Salvo. Il figlio non perda al padre il fatto di aver ritrovato l’amore troppo presto rispetto alla morte della loro mamma. Quest’ultima è morta dopo aver combattuto una brutta malattia. Dopo quel periodo l’uomo inizia a sentirsi solo, i figli non vanno a casa perché provano dolore al ricordo della madre in quella casa. Così Salvo inizia a chattare con Simona, con la quale prima nasce un’amicizia, poi un amore.

Salvo piange per i figli Veronica e Alessio: “Mi sono sentito usato da voi”

Alessio e la compagna Veronica hanno accettato l’invito a C’è posta per te e ascoltano le parole commosse del padre Salvo: “Sono qui con Giulia e Simona per dirvi che non ho mai dimenticato i 30 anni di matrimonio con tua mamma. – esordisce l’uomo – Tu sai però quello che avete fatto: alla morte della mamma vi siete dimenticati di me. Io ero a casa con Giulia e pensavo a fare tutto. Però mi sono sentito usato da voi due, ero arrabbiato e nervoso e ho detto a Veronica delle brutte parole.” Loro accetteranno le sue scuse e la sua relazione con Simona?

